La gripe da otro respiro por Año Nuevo: los casos se desploman un 60%

La epidemia de gripe sigue desafiando a los primeros pronósticos de los expertos esta temporada y continúa en una clara tendencia a la baja. La semana 52 de este 2025 –la que va del 22 al 28 de diciembre–, la incidencia estimada del virus ha pasado de los 543 casos por cada 100.000 habitantes hasta los 236, por lo que se han reducido un 56%, según los datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (SIVIC). El nivel de transmisión de la infección pasa, de esta manera, de 'alto' a 'moderado' por primera vez en más de un mes.

El desplome de la epidemia se ha dejado notar también en el número de diagnósticos registrados en los Centros de Atención Primaria (CAP) catalanes. Si la semana anterior –la del 15 al 21 de diciembre– los CAP diagnosticaron cerca de 328 casos por cada 100.000 habitantes, esta última no se registraron más de 169 casos.

El descenso tan marcado tanto en incidencia estimada –un indicador matemático que pretende incluir a todos los casos hayan sido o no diagnosticador por el sistema de salud– como en los registros de los CAP desafía a las primeras previsiones de los expertos del Departament de Salut. Los técnicos de la conselleria vaticinaban que, como gran parte de los casos de la epidemia (un 76% según los últimos datos del SIVIC) se deben a la nueva variante K –menos virulenta, pero más contagiosa–, el descenso de casos iba a darse de manera mucho más lenta. De hecho, el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, llegó a situar el pico de la epidemia más allá de la Navidad, aunque ahora se cree que el pico se produjo durante el puente de la Purísima.

Casos de gripe detectados en los CAP por 100.000 habitantes

Los datos de esta semana, sin embargo, deben tomarse con prudencia. El secretario de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández Muñoz, advertía la semana pasada de que los encuentros familiares de Navidad podrían provocar "un pequeño aumento de los casos". Y aunque las últimas cifras proporcionadas por el SIVIC se hayan registrado en la semana de Nochebuena, Navidad y Sant Esteve, el tiempo de incubación y de aparición de los primeros síntomas –que puede llegar a durar unos 10 días–, no permitirá tener una imagen real del impacto de estos encuentros hasta, al menos, la semana que viene. De momento, la obligación del uso de mascarilla en centros de salud y residencias sigue en vigor hasta el próximo miércoles 7 de enero.

Sea como fuere, el descenso de los registros esta semana pasada sigue siendo muy significativo. Prueba de ello son los datos relativos al conjunto de infecciones respiratorias agudas (IRA) que el Salut monitoriza estas semanas. La incidencia de todas estas IRA ha caído desde los 1.102 casos por cada 100.000 habitantes hasta los 615, lo que sitúa la epidemia por debajo del nivel basal de transmisión –el más bajo de los umbrales epidémicos que registra el SIVIC–.

Menos hospitalizaciones

Así, aunque los hospitales ya habían notado un ligero descenso en los ingresos por gripe, esta es la primera semana en que el conjunto de hospitalizaciones por las IRA ha descendido desde el inicio de la epidemia hace ya algo más de dos meses. Los ingresos con alguna infección respiratoria han pasado de 579 a 546. En las UCI, los ingresos han pasado de 46 a 34. El informe semanal del SIVIC recoge que el 75% de los ingresos por gripe son de personas mayores de 60 años.

Más allá de la gripe, que supone un 38,4% de las muestras de IRA, también están presentes en los pacientes el rinovirus (16,6%) y el VRS (7,9%).

Descenso en todas las edades

El descenso de la gripe ha sido especialmente importante esta semana pasada entre los niños de menos de 4 años. Si la semana anterior los diagnósticos se acercaban a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, la tasa ha descendido hasta los 494 esta semana. En la siguiente franja de edad, la que va de los 5 a los 14 años, la cifra ha pasado de los 610 hasta las 243. Las cifras caen en todo el resto de franjas, también en las tres de más avanzada edad que a pesar del descenso de la semana anterior, habían registrado un ligero repunte.

La cobertura vacunal frente a la gripe no se ha movido desde la semana pasada y continúa siendo de un 67% para los mayores de 80 años y del 54% para las personas de entre 70 y 79. Son unas cifras que para el secretario Fernández Muñoz suponen "una excelente respuesta de la ciudadanía".