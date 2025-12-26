La vacuna de la gripe puede reducir la gravedad de infecciones bacterianas secundarias

Una investigación internacional con la colaboración del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha demostrado en un modelo preclínico de ratón que la vacunación contra la gripe, además de proteger frente al virus, impulsa la respuesta del sistema inmunitario para reducir la mortalidad ligada a infecciones bacterianas secundarias.

Las infecciones bacterianas secundarias, como las causadas por Streptococcus pneumoniae, son una de las principales causas de complicaciones graves y muerte durante epidemias anuales de gripe en personas de riesgo, como mayores y pacientes inmunodeprimidos. Los resultados de este estudio, indica el ISCIII, abren la puerta a nuevo conocimiento para la salud humana, ya que pueden ayudar a comprender cómo las coinfecciones bacterianas asociadas a la gripe agravan la enfermedad y cómo la vacunación puede mitigar ese riesgo.

Los resultados de la investigación en ratones señalan que una sola dosis de la vacuna trivalente inactivada frente a virus influenza (TIV) ha permitido reducir del 50% al 15% la mortalidad en coinfecciones simultáneas de virus y bacterias. En el caso de las denominadas 'súper infecciones' -las infecciones bacterianas que aparecen sólo una semana después que la infección viral-, esta reducción de la mortalidad ha pasado del 100% al 50% en el modelo murino.

Liderado por Nueva York

El trabajo, que se ha publicado en Journal of Virology, está liderado desde la Facultad de Medicina de Icahn de Mount Sinai, en Nueva York (EE.UU.), y cuanta con la participación desde España de un equipo del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del ISCIII y de grupos de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

El estudio, que está coordinada desde Mount Sinai por el equipo del investigador Michael Schotsaert, tiene entre sus primeros autores a Juan García-Bernalt Diego, del CEU, y a Javier Arranz-Herrero, del CNM-ISCIII y del CEU. También están entre los firmantes Estanislao Nistal Villán, de la citada universidad, y Jordi Ochando, del CNM-ISCIII y la Escuela Icahn de Nueva York, que concluye: "Supone otra demostración de la necesidad de entender cómo funciona la inmunidad entrenada para controlar la memoria del sistema inmunitario innato".

Cargas virales

La vacunación ha logrado disminuir las cargas virales y bacterianas y controlar la inflamación pulmonar. Entre los cambios inmunitarios observados, se ha evitado la pérdida masiva de macrófagos alveolares (células inmunitarias centinela que residen en los alvéolos pulmonares); ha aumentado la presencia de eosinófilos -un tipo de glóbulos blancos (leucocitos) que forman parte del sistema inmunitario-y se ha reducido la infiltración de neutrófilos -un tipo crucial de glóbulos blancos (leucocitos) que forman la primera línea de defensa del sistema inmune- lo que sugiere un proceso de inflamación más controlado que el observado en animales no vacunados.

Finalmente, la vacuna ha permitido reducir la producción de citocinas proinflamatorias, y favorecido una respuesta humoral más equilibrada en los ratones vacunados coinfectados, en comparación con los coinfectados no vacunados. En definitiva, los resultados pueden facilitar la comprensión de por qué la gripe abre la puerta a infecciones bacterianas letales, y sugieren que la vacunación puede cambiar este escenario y mejorar significativamente la supervivencia, incluso con dosis subóptimas de la vacuna.

Aunque se trata de un estudio llevado a cabo en modelo en ratón, los autores destacan la importancia de obtener más datos sobre cómo la vacunación antigripal podría reducir complicaciones bacterianas en humanos, reforzando su papel como herramienta preventiva clave.