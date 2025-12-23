La gripe en Catalunya va a la baja por primera vez en ocho semanas

Por primera vez en prácticamente dos meses, las cifras de la que ya es la peor epidemia de gripe en Catalunya en 15 años fueron a la baja la semana pasada –la que va del 15 al 21 de diciembre–. Si la semana anterior las estimaciones del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (SIVIC) calculaban una incidencia de 764 casos por cada 100.000 habitantes, ahora esta cifra ha caído hasta los 543, casi un 30% menos que la semana anterior El nivel de transmisión, así, pasa de nivel 'muy alto' al nivel 'alto' de transmisión cuando se cumplen dos semanas de la obligación de usar mascarilla en Centros de Atención Primaria (CAP), hospitales y residencias.

La mayoría de los casos de gripe, según los datos del SIVIC, continúan debiéndose a la nueva variante K del virus, que es menos virulenta pero más contagiosa. Los últimos registros apuntaban a que el 88% de los cuadros presentan esta nueva cepa.

El frenazo en las estimaciones del Departament de Salut se traduce también en menos diagnósticos de gripe en los CAP. Hasta la semana 50 –la que va del 8 al 14 de diciembre– se registraban 407 casos por cada 100.000 habitantes; esta última semana se han registrado 373.

La situación también mejora, según el SIVIC, en los hospitales. Los ingresos en camas convencionales por gripe han descendido desde los 171 hasta los 145 –el primer descenso en lo que va de temporada–, y los pacientes en UCI también han pasado de 13 a 7. El SIVIC también apunta que el 69% de los ingresos por gripe son de personas mayores de 60 años.

Repunte en los mayores

El descenso general de los casos, eso sí, viene acompañado de un ligero repunte en los diagnósticos del virus en las personas de más de 60 años, que rebasan ahora los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Estos números están lejos todavía de los 990 casos detectados en a franja de 0 a 4 años o los 608 de los menores de entre 5 y 14 años.

El descenso en la incidencia de la gripe también se ha dejado notar en el conjunto de infecciones respiratorias agudas (IRA) que Salut monitoriza estas semanas. La semana pasada se registraron 1.102 casos de estas infecciones por cada 100.000 habitantes, frente a los 1.152 de la semana anterior. El número total de casos en Catalunya baja desde los 93.519 hasta los 89.463.

Como es de esperar, de entre todas estas infecciones la más presente es la gripe (responsable del 49,3% de los cuadros), seguida del rinovirus (17,3%) y del VRS (7,8%).

Inmunización

La cobertura vacunal frente a la gripe para los mayores de 80 años es del 67% y del 54% para las personas de entre 70 y 79 años, un 1% más que la semana anterior respectivamente. El porcentaje de vacunados contra la covid se ha mantenido en un 55% entre los mayores de 80 y un 39% para las personas entre 70 y 79 años.