Los médicos catalanes volverán a la huelga el 14 y 15 de enero: "No desistiremos y no pararemos"

"No renunciaremos, no desistiremos y no pararemos hasta lograr la mejora de nuestras condiciones", es el mensaje que ha lanzado este lunes la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), conformada por 16 organizaciones médicas del conjunto del Estado, entre las que está Metges de Catalunya, tras reunirse con el Ministerio de Sanidad. Consideran un "error histórico" que el Ministerio "desoiga las peticiones del colectivo" pactando un Estatuto Marco "incapaz de atraer a las nuevas generaciones al SNS". Anuncian la continuidad de las movilizaciones ante el "inmovilismo" de Sanidad y mantienen la convocatoria de huelga para los días 14 y 15 de enero.

Tras el encuentro con Sanidad por el último borrador del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, sobre el cual el ministerio ha alcanzado un preacuerdo con los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF), los sindicatos que forman parte de APEMYF -entre los que también están, entre otros, Amyts, de Madrid, el Sindicato Médico de Euskadi o el Sindicato Médico de Galicia- reiteran que "el Estatuto Médico y Facultativo como instrumento de cambio es irrenunciable".

Las jornadas

APEMYF ha constatado que el nuevo marco de relaciones laborales sigue "abandonando a su suerte" a los facultativos del SNS, a los cuales se les continúa "obligando a hacer una jornada hasta 10 horas semanales superior que el resto de los colectivos, no se les garantizan los descansos y siguen sometidos a la discrecionalidad" de cada sistema autonómico de salud, que "puede imponer excepciones en las condiciones de sus médicos amparándose en necesidades organizativas y de servicio".

Así, señalan, la "medida estética de reducción de las guardias a 17 horas puede ser fácilmente incumplida si las administraciones sanitarias alegan dificultades de cobertura en determinadas especialidades o en el caso de fines de semana y festivos, tal como prevé el mismo texto estatutario".

Para APEMYF, Sanidad "se pone una venda en los ojos para no ver el cambio generacional y la nueva cultural laboral de los jóvenes médicos, que no están dispuestos a todo en aras de la vocación y no aceptan la explotación como moneda de cambio". En este sentido, augura que la crisis de profesionales se incrementará y los sistemas públicos de salud tendrán dificultades para incorporar nuevos facultativos. "Este Estatuto Marco no da ningún paso adelante para captar y retener al talento médico en el SNS", afirman en un comunicado conjunto.

Sindicatos del ámbito

La reunión de Sanidad con la agrupación tuvo lugar tras un primer encuentro del Ministerio con los sindicatos del Ámbito de Negociación SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) para cerrar el preacuerdo sobre el Estatuto Marco. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, las organizaciones han interrumpido la negociación y se han dado un plazo de una semana para intentar alcanzar un acuerdo retributivo.

El encuentro de esta mañana se produce tras una anterior reunión, el viernes, en la que los sindicatos explicaban que se habían acercado posturas en torno a aquellos aspectos que consideran "esenciales". Aludían a cuestiones como la jornada de trabajo, la posibilidad de acceder a las jubilaciones parcial y anticipada y el reconocimiento retributivo que debe acompañar al nuevo modelo de clasificación profesional acordado.

Los sindicatos recuerdan que, una vez que el Ministerio aceptó su propuesta para que el nuevo Estatuto Marco establezca una clasificación basada en la formación académica y nivel de cualificación adquirida en base al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU), el "caballo de batalla" se encuentra en lograr también el reconocimiento retributivo correspondiente .

Huelga indefinida

La reunión de Sanidad con los sindicatos del Ámbito ha tenido respuesta por parte de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) que, a comienzos de mes, convocaron un paro nacional de cuatro días y que mantienen un agrio enfrentamiento con el departamento que dirige Mónica García. Este lunes denuncian que el borrador que se pretende firmar con otras organizaciones sindicales del ámbito es un "estatuto contra el médico".

El único aspecto con "un ligero avance" que afecte a los médicos es en la jubilación parcial, pero se ignoran las peticiones de CESM y SMA en cuanto a la jubilación anticipada o la petición de la declaración de la Medicina "como profesión de riesgo que va ligada a ella".

Ante esta situación ambas organizaciones señalan que "se mantienen firmes en sus reivindicaciones en defensa del colectivo, y que, ante la falta de acuerdo, en los próximos días comunicarán las próximas fechas de la huelga nacional indefinida".

Médicos protestan frente al hospital Clínico de València / Francisco Calabuig

APEMYF comparte reivindicaciones con CESM y el SMA, como la creación de un estatuto específico para médicos y facultativos y ha apoyado alguna de sus jornadas de huelgas y movilizaciones, como las convocadas en los primeros días de diciembre. Sin embargo, a las movilizaciones que la agrupación ha anunciado para mediados de enero no se han sumado ni CESM ni el SMA.