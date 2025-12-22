Desvelan que una de cada doce mujeres con cáncer de mama desarrolla un segundo tumor

Investigadores andaluces han revelado que una de cada doce mujeres diagnosticadas con cáncer de mama sufrirá un segundo tumor a lo largo de su vida, una prevalencia que se incrementa entre mujeres que han superado la primera vez la enfermedad antes de los 50 años.

El estudio de especialistas del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA), la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), el CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN), ha analizado por primera vez en España el riesgo de desarrollar un segundo tumor primario en mujeres supervivientes de cáncer de mama.

Resultados

Los resultados, tras el estudio de más de tres décadas de datos del Registro de Cáncer de Granada, han revelado que el riesgo de un segundo diagnóstico se incrementa cuando el primero se padece antes de los 50 años. El trabajo, publicado en la revista científica Maturitas, ha estudiado a 12.260 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama entre 1985 y 2019. De ellas, 1.032 (8,4%) desarrollaron un segundo cáncer primario, un nuevo tumor maligno que no fue recurrencia ni metástasis del cáncer de mama inicial.

Los cánceres más frecuentes tras el de mama fueron el de piel no melanoma, colon-recto, endometrio, neoplasias hematológicas y tumores del sistema nervioso central. En las mujeres menores de 50 años, el riesgo fue casi seis veces mayor que el de la población general para los tumores del aparato digestivo, y entre tres y cinco veces mayor para los cánceres de pulmón, piel no melanoma, genitourinarios y hematológicos.

Menor riesgo

Según el estudio, en las mujeres mayores de 50 años también aumentó el riesgo en estos mismos tipos de cáncer, aunque en menor medida. El estudio también ha apuntado una tendencia a la reducción del riesgo de segundos tumores primarios en los casos más recientes, posiblemente relacionada con tratamientos más personalizados y precisos, la incorporación de terapias hormonales más seguras y mejoras en el seguimiento clínico y en la identificación de casos hereditarios.

"La supervivencia del cáncer de mama ha mejorado de forma notable en las últimas décadas, lo que conlleva un mayor número de supervivientes y hace imprescindible estudiar y atender los riesgos a largo plazo, como la aparición de nuevos tumores primarios", ha explicado en un comunicado el investigador Miguel Rodríguez-Barranco.