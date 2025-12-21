Olga Pané, consellera de Salut: "El actual sistema de acceso a Medicina penaliza a los estudiantes catalanes"

La profesión médica está movilizada contra el borrador del Estatuto Marco que negocia el Ministerio de Sanidad. Cómo médico, usted comparte que los médicos han de tener un estatuto propio?

Los médicos son una parte muy importante del sistema sanitario. Pero es difícil hacer un trabajo efectivo en medicina si no están las otras profesiones: enfermeras, técnicos sanitarios, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales... es decir los profesiones que hacen posible la excelencia asistencial son variados. Por un lado, los médicos dicen que cuando se discute en un entorno sindical más amplio, pesan más las reivindicaciones de colectivos que son más numerosos. Y los otros colectivos defienden que no se puede tratar a los médicos aparte porque condicionan el trabajo de todos. Yo creo que las dos posturas son factibles. Pero veo que será difícil desencallar el tema del Estatuto Marco si se están vetando los unos a los otros. Creo que necesitan madurar un poco más este diálogo.

"Los médicos son profesionales de referencia, pero la excelencia asistencial es un trabajo de equipo"

Una de las demandas es acabar con las guardias de 24 horas.

Es posible que haya otras fórmulas; podemos tener guardias o trabajar a turnos, como hacen las enfermeras. Eso se ha de discutir en las mesas de negociación. Lo que no podemos hacer es dejar de cubrir todo el horario. Hay incluso una sentencia del Tribunal Supremo que señala que las guardias no pueden ser voluntarias. Podemos organizarlo de una u otra manera. En Catalunya, la mayoría de convenios ya recogen una limitación de la edad para hacer guardias. Se han ido haciendo esfuerzos en este ámbito. También se ha de mirar si es compatible organizar lo que sea con el volumen de profesionales disponibles. La falta de especialistas limita.

No sentaron bien a los médicos unas palabras suyas sobre la IA y la profesión.

Lo que yo digo lo dicen 'Nature' o 'The Lancet' y los propios profesionales. Y es que la IA es una herramienta fundamental. Pero yo nunca he dicho que la IA hace el mismo trabajo que un médico, eso no. Eso lo ha dicho un sindicato. Yo dije que la IA mejora la capacidad y la precisión en algunos diagnósticos, no que sustituya a un médico. Le diré más, los profesionales de la radiología nos piden que vayamos más rápido implantando la IA en lectura de pruebas. Porque para ellos es un instrumento de seguridad espectacular. Y además les va a permitir dejar de hacer cosas que aportan poco valor. Por ejemplo, las mamografías. Leer mamografías les lleva mucho tiempo a los radiólogos. Si esto lo hace la IA y el radiólogo puede dedicarse a aquellas en las que la IA detecta algo, el resultado será mejor. Nadie ha dicho que la IA vaya a sustituir a los médicos.

"Nadie ha dicho que la IA vaya a sustituir a los médicos; la IA mejora la precisión diagnóstica y es una herramienta de seguridad espectacular"

Decimos que faltan médicos pero las plazas universitarias son limitadas y un 35% las copan estudiantes de otras comunidades del Estado dado que el distrito universitario es único. ¿Cómo solucionaría eso? ¿Reservando un cupo de plazas para alumnos catalanes?

Esa es una propuesta. Los colegios de médicos catalanes tienen otra, que consiste en incorporar una valoración por percentiles en el ránking de aprobados. Porque en general los estudiantes catalanes sacan en las PAU notas más bajas y no hay ningún factor que haga pensar que saben menos que los de otras autonomías. ¿Qué pasa entonces? Pues que quizás aquí hay unos criterios de valoración más exigentes. Para compensar e igualar, plantean la fórmula de percentiles.

¿Usted es partidaria de esta fórmula?

Nosotros lo hemos aportado a la Conselleria de Recerca i Universitats y al Ministerio de Universidades para que lo valoren. En estos momentos, el distrito único y las notas tal como están ahora nos penalizan. A mí el modelo de los percentiles me gustó. Pienso que no destruye el sistema de distrito único y en cambio incorpora un elemento de valoración.

"Las bajas son una prestación excelente, pero deben usarse de forma responsable"

Salut ha lanzado una campaña de concienciación para usar las bajas con responsabilidad.

Catalunya es la segunda comunidad con más incapacidades temporales por habitantes. Nos preocupa que nuestros trabajadores estén enfermos, evidentemente, y ver qué problema tienen. Y también queremos que se haga un buen uso. Las bajas son una prestación buenísima de nuestro sistema de bienestar, pero se debe hacer un uso apropiado que, además, no sobrecargue a nuestros profesionales ni le suponga una burocracia que le distraiga de otros aspectos de la consulta.