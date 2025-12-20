Olga Pané, consellera de Salut: "Cada 1% más de población mayor de 65 años supone 147 millones más de gasto"

La incidencia de la gripe está disparada. ¿Qué previsión hay de cara a estas próximas fiestas? ¿Se reforzarán las urgencias?

Llevamos un par de días con el número de casos estable. ¿Quiere eso decir que no crecerán? No. Puede ser que haya un parón y que luego siga subiendo. Nuestra previsión es que dentro de una semana habremos llegado al pico. Estamos observando la evolución. El jueves el número de ingresados por gripe en Catalunya no llegaba a los 150 y en las ucis, había nueve. Por tanto, se extiende rápido pero parece que tiene poca severidad.

¿Las medidas de contención son suficientes?

Hemos pedido a la gente que se vacune y hemos determinado que el uso de mascarilla sea obligatorio en centros sanitarios. A quienes tienen síntomas o se reúnan con personas vulnerables, les recomendamos que se pongan la mascarilla. Desde el 1 de diciembre está activado el Plan Integral de Urgencias de Catalunya, que está vigente hasta el 30 de marzo. Y eso tiene una financiación adicional de 36 millones de euros para que hospitales, CAP y sociosanitarios articulen los refuerzos que consideren.

"Hemos invertido 6.000 millones más, pero hacer lo mismo da los mismos resultados; hay que reformar el sistema"

En los últimos años ha habido una importante inversión en sanidad en Catalunya, casi 6.000 millones de euros, pero los ciudadanos siguen encontrándose listas de espera y urgencias colapsadas. ¿Por qué? ¿Dónde ha ido esa inversión?

Efectivamente desde la pandemia se han invertido 6.000 millones de euros, casi un 30% más del presupuesto anterior, que rondaba los 10.000 millones. Eso ha permitido ampliar las plantillas un 25%. Pero es cierto que la gente no tiene la percepción de que las cosas hayan mejorado mucho. Hay dos factores aquí. Uno es que poner más dinero para hacer lo de siempre da los resultados de siempre. Por eso, la opción que estamos trabajando es intentar reformar el sistema. Hemos empezado por la atención primaria, porque es la base de todo. Si la primaria no funciona, no funcionará nada. Estamos probando en 27 CAP cambios organizativos. Hemos de esperar un año para ver si los resultados son buenos o no. Las cosas que sí funcionen las trasladaremos al resto de CAP.

"La atención también debe llegar al domicilio de las personas mayores"

¿En estos primeros meses ha podido ver algún brote verde en esos 27 CAP?

Sí. En Vic la agilización del certificado de dependencia da resultados esperanzadores. Si trabajamos ordenadamente y coordinadamente podremos reducir los tiempos: ¿serán dos meses o serán cuatro? No lo sé, pero no será un año y medio como ahora. También estamos introduciendo los escribas digitales, una tecnología que graba al médico mientras habla con el paciente. Esto permite al médico no tener que estar pendiente de la pantalla y poder mirar al paciente a los ojos, recogiendo sensaciones.

Otra medida que estamos implantando es la programación por motivos, que identifica los motivos de consulta y el tiempo óptimo de espera, porque hay cosas que requieren atención inmediata y otras que pueden esperar cuatro días. De modo que cuando la gente pide hora, a partir del relato que hacen, la herramienta propone una hora de consulta. Esto no es un triaje. Es una propuesta; a esta persona le has de buscar hueco hoy mismo o dentro de tres días. Esto ya está funcionando y bien. Estamos contentos.

"La prueba en Vic demuestra que reducir los certificados de dependencia de 18 a dos meses es factible"

¿Cuál es el próximo paso en esta reforma del sistema?

Pasar a los siguientes niveles asistenciales. La idea que tenemos de cara a poner en marcha este 2026 es identificar siete territorios, regiones sanitarias, en las que CAP, hospitales, socisanitarios funcionen de manera cooperativa, es decir, que colaboren entre ellos. Por tanto, que trabajen con objetivos comunes y tramos de financiación común, de modo que ellos mismos decidan quién está en mejores condiciones de prestar un servicio y que se ayuden entre ellos. Esto supondrá definir unas áreas integrales y probar ahí medidas que permitan mejorar la agilidad en la atención, la capacidad de respuesta ante picos como el de esta gripe y reducir las listas de espera. Y también para que se entienda que la atención no solo puede ser en un centro sanitario, sino que la atención también ha de llegar al domicilio de las personas.

"En enero o febrero invitaremos a siete regiones sanitarias a implantar reformas"

¿Cuándo se invitará a estas regiones a presentarse para probar estas reformas?

Las ideas macro ya las hemos presentado. Lo ideal sería que se presentará un área por cada región sanitaria porque no es lo mismo probar cosas en Barcelona, que en el Pirineo, en Lleida o en Terres de l'Ebre. Por tanto, vale la pena tener diversidad de territorios. La propuesta formal la enviaremos en enero o febrero.

¿El envejecimiento poblacional es uno de los retos del sistema?

Dentro de seis o siete años un 25% de la población será mayor de 65 años. Eso significa más población de más de 80 e incluso más centenarios. Pensar que eso se puede tratar con la misma movilidad que ahora es poco realista. Por tanto, nos hemos de adaptar a eso y ser capaces de llevar los servicios al domicilio. Aquí será esencial la colaboración de la atención primaria y los servicios sociales. Y a ello nos ayudará la Agencia Integral Social y Sanitaria, recién aprobada por el Parlament; en seis meses presentaremos los estatutos y tenemos un año para empezar a desplegarla.

Teniendo en cuenta el incremento demográfico y el envejecimiento de la población, ¿cree que los actuales servicios sanitarios están bien dimensionados?

Hemos de reformar muchas cosas, pero aun reformándolas, se necesitarán más recursos porque a corto plazo el envejecimiento poblacional es muy grande. Ahora hay un 19% de catalanes mayores de 65 años, en siete u ocho años llegaremos al 25%. Esto significa que serán más de dos millones de personas con más problemas de salud. Hemos calculado que cada 1% más de población mayor de 65 años supone al menos 147 millones de euros más de gasto. Por tanto se ha de reformar el sistema porque tendremos a más gente mayor. Nos hemos de acercar a los domicilios y hemos de trabajar más coordinadamente. Pero, además, necesitaremos más recursos, porque con los que tenemos ahora no será suficiente.

"Las listas de espera no han empeorado, pero siguen siendo un problema; estamos buscando fórmulas"

Las listas de espera siguen desesperando a los catalanes.

Este año no han empeorado, se mantienen. Estamos empezando a hacer pruebas en algunos hospitales que están dando buenos resultados. No quiero ir más allá porque llevamos apenas tres meses. Parece que mejora la lista para las intervenciones quirúrgicas y pruebas complementarias, pero no mejoran las consultas externas. Le estamos dando vueltas para abordar las listas de forma diferente.

Los centros de salud mental infanto-juvenil han denunciado que están desbordados. ¿Tiene previsto destinar más recursos?

Sí. En el marco de la reforma del sistema estamos empezando a trabajar para dotar de más recursos a toda el área de detección de problemas del neurodesarrollo. Esta es una de las prioridades que queremos abordar este 2026, metiéndonos de lleno, porque vemos que si detectamos pronto estos problemas, tienen solución. Este es un programa que queremos desarrollar junto a las conselleries de Educació i FP y Drets Socials porque son guarderías, escuelas y centros de atención social los que antes lo detectan.

"Ampliaremos horarios para trombectomías en Tarragona y Lleida pero lo haremos cuando tengamos especialistas"

¿Cuándo podrán Tarragona y Lleida tener trombectomía 24 horas para tratar el ictus?

Queremos ampliar la atención 12 horas todos los días de la semana. Pero para hacerlo necesitamos profesionales altamente especializados en trombectomías. Es una especialidad posterior al MIR que requiere haber trabajado un volumen mínimo de casos de ictus para garantizar que tratarás con seguridad al paciente en un procedimiento delicadísimo. Por tanto, esa ampliación de horarios se debe hacer con seguridad de resultados. Es una decisión técnica, no política. Y no tiene que ver con presupuestos, sino con falta de profesionales formados. Iremos ampliando horario a medida que la dirección del Código Ictus nos diga que tenemos capacidad para hacerlo con seguridad.

"El Código Ictus de Catalunya es referente europeo y no hay diferencias entre territorios catalanes"

Pero solo un 10% de los ictus se tratan con trombectomía. La mayoría se resuelven espontáneamente o con trombolisis. Y trombolisis 24 horas hay en todos los hospitales de referencia de Catalunya. El Código Ictus de Catalunya es de referencia europeo. Y aquí el SEM, coordinándose con el resto de servicios, hace un trabajo excelente. Insisto en que no hay diferencias de resultados de un territorio a otro. Y esto es muy importante.

"El 40% de las mujeres citadas para cribado de cáncer de mama no acude a la visita"

¿Hay fecha para la ampliación de los cribados de cáncer de mama y de colon?

El de colon ya está incorporado a la cartera de servicios, pero eso no se hace de un día para otro. Y está en discusión el del cáncer de mama. Pero aquí hay un tema relevante que es que se necesitan radiólogos. Queremos introducir la IA para que haga una primera lectura de las mamografías. Y que la segunda la haga el radiólogo. Esto permitiría liberar especialistas para así ampliar los cribados con seguridad.

"Queremos introducir la IA para que haga una primera lectura de las mamografías y así liberar a radiólogos"

Ponemos mucho acento en ampliar los cribados, cuando lo que realmente es importante es que la población que ya está convocada acuda al médico. El cribado de cáncer de mama tiene una respuesta del 60%; el 40% de mujeres a las que llamamos no vienen. En el de colon, la población que acude no llega al 50%. Y son las franjas de edad que sabemos que concentran mayor número de cánceres. Hemos de poner el esfuerzo en que vengan.