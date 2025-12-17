Catalunya reintroduce la cita previa en la vacunación frente a la gripe en pleno pico de casos

El Departament de Salut ha vuelto a introducir la cita previa para vacunarse de la gripe en Catalunya. La conselleria volvió a introducir este requisito hace 10 días, el 5 de diciembre, con la gripe en plena escalada de casos, después de que el 1 de diciembre abriera la vacunación a todas las personas que quisieran inmunizarse, no solo a los grupos de riesgo. La información no había trascendido y los usuarios se han encontrado con que no podían vacunarse sin antes pedir hora. De momento, fuentes de la conselleria afirman que no prevén ningún cambio en la planificación.

De hecho, hasta el 5 de diciembre, los centros de atención primaria ofrecían horario de vacunación sin cita previa para las personas que no hubieran podido solicitar hora con el objetivo de facilitar la vacunación y hacerla más accesible. En un comunicado, Salut explicaba entonces que la vacunación sin cita acabaría el 5 de diciembre. En ese momento, cuando la campaña también se abrió al resto de la población, la incidencia se encontraba en 81 casos por 100.000 habitantes, un nivel bajo, pero con previsión de superar el nivel moderado en dos semanas.

La peor epidemia

Por tanto, desde principios de diciembre, y en la peor epidemia de gripe en Catalunya en 15 años, quien en este momento desee vacunarse, ya no puede ir al CAP y pedir que le pinchen allí mismo. Es necesario acceder a la aplicación de La Meva Salut o llamar al ambulatorio para que le den hora. De hecho, son muchos los pacientes que en estos días quieren vacunarse y se han encontrado con que, nuevamente, deben pedir cita.

EL PERIÓDICO ha preguntado al Departament de Salut si, con la escalada de casos que vive la comunidad actualmente, se ha previsto cambiar el protocolo y volver a abrir la vacunación a todo el mundo. La respuesta es que se "informará si hay novedades".

Campaña 2025

La campaña de inmunización de este otoño 2025-2026 en Catalunya se inició el 22 de septiembre. Se dirige especialmente a las personas que tienen un alto riesgo de sufrir complicaciones si contraen la gripe o la COVID-19, como los mayores, niños de entre 6 y 59 meses y las embarazadas. La protección también se recomienda a personas o colectivos que pueden transmitir la gripe a personas en situación de alto riesgo, especialmente a los sanitarios.

Vacunación en Olot (Girona) / Europa Press

Con datos del SIVIC, de la semana que va del 8 al 14 de diciembre, los últimos disponibles, la cobertura vacunal frente a la gripe es del 66% para los mayores de 80 años y del 53% para las personas de entre 70 y 79 años. La cobertura vacunal frente a la covid-19 es del 55% para los mayores de 80 años y del 39% para las personas de entre 70 y 79 años.

En los niños entre 6 y 59 meses, la cobertura frente a la gripe es actualmente del 40%. Respecto a la inmunización frente al VRS, la cobertura acumulada es del 94% en los nacidos entre abril y septiembre y del 69,6% en los nacidos entre octubre y mayo, lo que representa una cobertura total de 88,3%.

Hospitales saturados

Si las estimaciones del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (SIVIC) calculaban que del 1 al 7 de diciembre los casos del virus por cada 100.000 habitantes eran 418, esta última semana -la que va del 8 al 14 de diciembre- la incidencia se ha disparado hasta los 764 casos, un 82% más. Los datos del SIVIC también confirman que la mayoría de cuadros se deben a la nueva variante K, menos virulenta pero más contagiosa. De hecho, el 80% de las infecciones se deben a esta nueva cepa.

Este martes se ha conocido que dos sindicatos han llevado ante el juez la saturación de las urgencias del Hospital del Mar, de Barcelona, a través de una denuncia por un delito de abandono colectivo ilegal en un servicio público. El escrito fue presentado este lunes en el juzgado de guardia por el Sindicat de Sanitat de Barcelona de la CGT y por la Federació de Treballadors y Treballadores de Catalunya-Intersindical.

Va dirigido contra el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, entidad donde se integra este centro sanitario, y el Departament de Salut de la Generalitat, que ha declinado hacer comentarios sobre la denuncia al estar el caso en manos de la justicia. Por ahora, es pronto para saber qué juzgado de la capital catalana deberá decidir si admite o no la denuncia.

Más contagios

"Tenemos epidemia de gripe A H3N2 con la variante K. Este H3N2 hace tiempo que no nos afectaba, por lo que la población no tiene un nivel alto de anticuerpos. De todas maneras la vacuna actual protege frente a complicaciones graves", señala a este diario el epidemiólogo Joan Caylà sobre la saturación que se vive en estos días en hospitales y CAP. Además, recuerda que la temporada de gripe empezó este año pronto y se alargará por el acúmulo de festivos que favorecerán los contagios.

Caylà alude a problemas como, precisamente, la baja cobertura vacunal en población de riesgo y en sanitarios y el poco uso de mascarillas. Es importante, señala, que en las personas en las que esté indicada la vacuna, se pinchen lo antes posible. También, "impulsar el uso de mascarillas, que los que tengan síntomas respiratorios eviten contagiar. Se recomiendan pero se usan poco. La consejera de Salut recomendó su uso en el transporte público hace tres días pero ayer en el metro vi que nadie las usaba", indica