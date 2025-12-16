Plazas MIR 2026: Estas son las especialidades con más y menos vacantes

El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes las listas provisionales de admitidos y no admitidos para las pruebas de Formación Sanitaria Especializada 2025-2026, los exámenes MIR. Un total de 34.553 personas han sido admitidas para optar a una de las 12.366 plazas destinadas a personas tituladas universitarias en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. Esta oferta supone un incremento de 423 plazas respecto a la convocatoria anterior, lo que representa un crecimiento del 3,5%, señala el Ministerio de Sanidad.

Las pruebas selectivas para el acceso a la Formación Sanitaria Especializada se celebrarán el sábado 24 de enero de 2026.

El inicio del ejercicio está previsto para las 14:00 horas (13:00 horas en Canarias) adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas. El plazo de presentación de subsanaciones a la lista de personas admitidas comienza el día 16 de diciembre de 2025 y finaliza el día 2 de enero de 2026, ambos inclusive.

Plazas por categorías:

Medicina: 9.276 plazas

Enfermería: 2.279

Farmacia: 362

Psicología: 280

Biología: 83

Física: 57

Química: 29

Plazas de medicina por especialidades

Alergología: 80 plazas.

Análisis Clínicos: 19 plazas.

Anatomía Patológica: 135 plazas.

Anestesiología y Reanimación: 437 plazas.

Angiología y Cirugía Vascular: 57 plazas.

Aparato Digestivo: 220 plazas.

Bioquímica Clínica: 4 plazas.

Cardiología: 207 plazas.

Cirugía Cardiovascular: 24 plazas.

Cirugía General y del Aparato Digestivo: 249 plazas.

Cirugía Oral y Maxilofacial: 39 plazas.

Cirugía Ortopédica y Traumatología: 311 plazas.

Cirugía Pediátrica: 20 plazas.

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora: 53 plazas.

Cirugía Torácica: 22 plazas.

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología: 140 plazas.

Endocrinología y Nutrición: 115 plazas.

Farmacología Clínica: 24 plazas.

Geriatría: 126 plazas.

Hematología y Hemoterapia: 169 plazas.

Inmunología: 14 plazas.

Medicina de Urgencias y Emergencias: 71 plazas.

Medicina del Trabajo: 133 plazas.

Medicina Familiar y Comunitaria: 2.544 plazas.

Medicina Física y Rehabilitación: 156 plazas.

Medicina Intensiva: 230 plazas.

Medicina Interna: 442 plazas.

Medicina Legal y Forense: 18 plazas.

Medicina Nuclear: 62 plazas.

Medicina Preventiva y Salud Pública: 126 plazas.

Microbiología y Parasitología: 40 plazas.

Nefrología: 118 plazas.

Neumología: 171 plazas.

Neurocirugía: 54 plazas.

Neurofisiología Clínica: 63 plazas.

Neurología: 197 plazas.

Obstetricia y Ginecología: 284 plazas.

Oftalmología: 229 plazas.

Oncología Médica: 189 plazas.

Oncología Radioterápica: 77 plazas.

Otorrinolaringología: 121 plazas.

Pediatría y sus Áreas Específicas: 530 plazas.

Psiquiatría: 335 plazas.

Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia: 52 plazas.

Radiodiagnóstico: 315 plazas.

Reumatología: 98 plazas.

Urología: 160 plazas.