Formación Sanitaria Especializada
Plazas MIR 2026: Estas son las especialidades con más y menos vacantes
Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes las listas provisionales de admitidos y no admitidos para las pruebas de Formación Sanitaria Especializada 2025-2026, los exámenes MIR. Un total de 34.553 personas han sido admitidas para optar a una de las 12.366 plazas destinadas a personas tituladas universitarias en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. Esta oferta supone un incremento de 423 plazas respecto a la convocatoria anterior, lo que representa un crecimiento del 3,5%, señala el Ministerio de Sanidad.
Las pruebas selectivas para el acceso a la Formación Sanitaria Especializada se celebrarán el sábado 24 de enero de 2026.
El inicio del ejercicio está previsto para las 14:00 horas (13:00 horas en Canarias) adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas. El plazo de presentación de subsanaciones a la lista de personas admitidas comienza el día 16 de diciembre de 2025 y finaliza el día 2 de enero de 2026, ambos inclusive.
Plazas por categorías:
Medicina: 9.276 plazas
Enfermería: 2.279
Farmacia: 362
Psicología: 280
Biología: 83
Física: 57
Química: 29
Plazas de medicina por especialidades
Alergología: 80 plazas.
Análisis Clínicos: 19 plazas.
Anatomía Patológica: 135 plazas.
Anestesiología y Reanimación: 437 plazas.
Angiología y Cirugía Vascular: 57 plazas.
Aparato Digestivo: 220 plazas.
Bioquímica Clínica: 4 plazas.
Cardiología: 207 plazas.
Cirugía Cardiovascular: 24 plazas.
Cirugía General y del Aparato Digestivo: 249 plazas.
Cirugía Oral y Maxilofacial: 39 plazas.
Cirugía Ortopédica y Traumatología: 311 plazas.
Cirugía Pediátrica: 20 plazas.
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora: 53 plazas.
Cirugía Torácica: 22 plazas.
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología: 140 plazas.
Endocrinología y Nutrición: 115 plazas.
Farmacología Clínica: 24 plazas.
Geriatría: 126 plazas.
Hematología y Hemoterapia: 169 plazas.
Inmunología: 14 plazas.
Medicina de Urgencias y Emergencias: 71 plazas.
Medicina del Trabajo: 133 plazas.
Medicina Familiar y Comunitaria: 2.544 plazas.
Medicina Física y Rehabilitación: 156 plazas.
Medicina Intensiva: 230 plazas.
Medicina Interna: 442 plazas.
Medicina Legal y Forense: 18 plazas.
Medicina Nuclear: 62 plazas.
Medicina Preventiva y Salud Pública: 126 plazas.
Microbiología y Parasitología: 40 plazas.
Nefrología: 118 plazas.
Neumología: 171 plazas.
Neurocirugía: 54 plazas.
Neurofisiología Clínica: 63 plazas.
Neurología: 197 plazas.
Obstetricia y Ginecología: 284 plazas.
Oftalmología: 229 plazas.
Oncología Médica: 189 plazas.
Oncología Radioterápica: 77 plazas.
Otorrinolaringología: 121 plazas.
Pediatría y sus Áreas Específicas: 530 plazas.
Psiquiatría: 335 plazas.
Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia: 52 plazas.
Radiodiagnóstico: 315 plazas.
Reumatología: 98 plazas.
Urología: 160 plazas.
