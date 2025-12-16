Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TractoradaRob ReinerSumarSwingersBarcelonaGanador OT 2025Bono transportePermiso dueloBorrasca EmiliaLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Formación Sanitaria Especializada

Plazas MIR 2026: Estas son las especialidades con más y menos vacantes

Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026

Opositores al examen MIR.

Opositores al examen MIR. / Héctor Gómez

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes las listas provisionales de admitidos y no admitidos para las pruebas de Formación Sanitaria Especializada 2025-2026, los exámenes MIR. Un total de 34.553 personas han sido admitidas para optar a una de las 12.366 plazas destinadas a personas tituladas universitarias en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. Esta oferta supone un incremento de 423 plazas respecto a la convocatoria anterior, lo que representa un crecimiento del 3,5%, señala el Ministerio de Sanidad.

Las pruebas selectivas para el acceso a la Formación Sanitaria Especializada se celebrarán el sábado 24 de enero de 2026.

El inicio del ejercicio está previsto para las 14:00 horas (13:00 horas en Canarias) adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas. El plazo de presentación de subsanaciones a la lista de personas admitidas comienza el día 16 de diciembre de 2025 y finaliza el día 2 de enero de 2026, ambos inclusive.

Plazas por categorías:

Medicina: 9.276 plazas

Enfermería: 2.279

Farmacia: 362

Psicología: 280

Biología: 83

Física: 57

Química: 29

Plazas de medicina por especialidades

Alergología: 80 plazas.

Análisis Clínicos: 19 plazas.

Anatomía Patológica: 135 plazas.

Anestesiología y Reanimación: 437 plazas.

Angiología y Cirugía Vascular: 57 plazas.

Aparato Digestivo: 220 plazas.

Bioquímica Clínica: 4 plazas.

Cardiología: 207 plazas.

Cirugía Cardiovascular: 24 plazas.

Cirugía General y del Aparato Digestivo: 249 plazas.

Cirugía Oral y Maxilofacial: 39 plazas.

Cirugía Ortopédica y Traumatología: 311 plazas.

Cirugía Pediátrica: 20 plazas.

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora: 53 plazas.

Cirugía Torácica: 22 plazas.

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología: 140 plazas.

Endocrinología y Nutrición: 115 plazas.

Farmacología Clínica: 24 plazas.

Geriatría: 126 plazas.

Hematología y Hemoterapia: 169 plazas.

Inmunología: 14 plazas.

Medicina de Urgencias y Emergencias: 71 plazas.

Medicina del Trabajo: 133 plazas.

Medicina Familiar y Comunitaria: 2.544 plazas.

Medicina Física y Rehabilitación: 156 plazas.

Medicina Intensiva: 230 plazas.

Medicina Interna: 442 plazas.

Medicina Legal y Forense: 18 plazas.

Medicina Nuclear: 62 plazas.

Medicina Preventiva y Salud Pública: 126 plazas.

Microbiología y Parasitología: 40 plazas.

Nefrología: 118 plazas.

Neumología: 171 plazas.

Neurocirugía: 54 plazas.

Neurofisiología Clínica: 63 plazas.

Neurología: 197 plazas.

Obstetricia y Ginecología: 284 plazas.

Oftalmología: 229 plazas.

Oncología Médica: 189 plazas.

Oncología Radioterápica: 77 plazas.

Otorrinolaringología: 121 plazas.

Pediatría y sus Áreas Específicas: 530 plazas.

Psiquiatría: 335 plazas.

Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia: 52 plazas.

Radiodiagnóstico: 315 plazas.

Reumatología: 98 plazas.

Noticias relacionadas y más

Urología: 160 plazas.

TEMAS

  1. Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
  2. La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
  3. La generación Z rompe las reglas de las cenas de empresa de Navidad: 'Prefiero que la fiesta sea diurna y con menos alcohol
  4. La gripe y los resfriados agravan las complicaciones en pacientes con dificultades para tragar
  5. Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya
  6. Joan Roig dimite como alcalde de Alcanar en 'Salvados': 'Nos viene algo muy grave, muy grave
  7. Elisabet, madre de gemelos con altas capacidades: 'La dificultad no es la académica, es la social
  8. Qué se podrá hacer (y qué no) a partir de hoy en la zona hasta ahora restringida por la peste porcina

Plazas MIR 2026: Estas son las especialidades con más y menos vacantes

Plazas MIR 2026: Estas son las especialidades con más y menos vacantes

¿Sabías que tu estómago tiene más neuronas que la médula espinal? 16 curiosidades que no sabías sobre este órgano

¿Sabías que tu estómago tiene más neuronas que la médula espinal? 16 curiosidades que no sabías sobre este órgano

Del síntoma a la solución: la revolución silenciosa de la salud digital

Del síntoma a la solución: la revolución silenciosa de la salud digital

Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR

Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR

Suspendida la huelga de médicos tras alcanzar un preacuerdo con Sanidad

Suspendida la huelga de médicos tras alcanzar un preacuerdo con Sanidad

Tres de cada cuatro personas con problemas mentales tienen ingresos inferiores a 18.000 euros anuales

Tres de cada cuatro personas con problemas mentales tienen ingresos inferiores a 18.000 euros anuales

Marcos Vázquez, experto en fitness: "Las claves para adelgazar son el déficit calórico, ingerir proteína y entrenar fuerza"

Marcos Vázquez, experto en fitness: "Las claves para adelgazar son el déficit calórico, ingerir proteína y entrenar fuerza"

La industria de la longevidad crece al nivel de la IA: "En 5 años se podrá alargar la vida y en 50 habrá una revolución"

La industria de la longevidad crece al nivel de la IA: "En 5 años se podrá alargar la vida y en 50 habrá una revolución"