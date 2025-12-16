La epidemia de gripe en Catalunya sigue al alza y podría durar más tiempo de lo habitual

Las cifras de la peor epidemia de gripe en Catalunya en 15 años continúan aumentando. Si las estimaciones del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (SIVIC) calculaban que durante la semana del 1 al 7 de diciembre los casos del virus por cada 100.000 habitantes eran 418, la semana siguiente –la que va del 8 al 14 de diciembre–, la incidencia se ha disparado hasta los 764 casos, un 82% más. Los datos del SIVIC también confirman que la inmensa mayoría de los casos se deben a la nueva variante K de la gripe, que es menos virulenta pero más contagiosa. El 80% de las infecciones se deben a esta nueva cepa, mientras que el 20% restante son casos de gripe A.

Los diagnósticos del virus en los Centros de Atención Primaria (CAP) tampoco han dejado de aumentar esta última semana, aunque a un ritmo bastante más lento que las estimaciones del SIVIC. Han pasado de 308 casos por cada 100.000 habitantes a 406, un 32% más.

"Tenemos la impresión de que las interacciones de las fiestas no permitirán una bajada tan rápida de los casos esta vez" Olga Pané — Consellera de Salut

La semana del 8 al 14 de diciembre –la semana 50 del año–, se convierte así en la séptima semana consecutiva en la que los casos de gripe aumenta y sigue estando por encima del nivel 'muy alto de transmisión'. Y si el inicio de la epidemia ya fue inusualmente temprano, parece ser que tanto el pico como el final del episodio podrían retrasarse. En una entrevista en Els Matins de TV3, la consellera de Salut, Olga Pané, avisó de que el pico de infecciones podría llegar incluso más allá de la Navidad. "La gripe normalmente sube en dos semanas y baja en otras dos... Pero tenemos la impresión de que las interacciones de las fiestas no permitirán una bajada tan rápida esta vez", vaticinó la consellera.

Presión en las urgencias

Con respecto a la presión que presentan los centros de salud ante la epidemia, tanto el SIVIC como la consellera apuntan que "las urgencias están llenas", pero que las plantas de los hospitales no están saturadas. "Tenemos 126 personas ingresadas y 6 en las UCI", aclaró la consellera. El 76% de estos ingresos por gripe en camas convencionales, según el SIVIC, son de personas mayores.

La consellera apunta que aunque las urgencias están llenas, las camas convencionales de los hospitales no sufren demasiada presión

La actualización de los datos coincide con el final de la primera semana en que ha sido obligatorio el uso de mascarilla en hospitales, CAP y residencias y pocos días después de que el Departament de Salut recomendara su uso también en el transporte. La consellera, que ha aparecido públicamente con mascarilla los últimos días tras pasar un leve episodio de gripe, ha defendido la medida para evitar que los casos, que ahora mismo se concentran en la población más joven –"que padece menos el embate de la enfermedad"– se propaguen a la gente mayor, mucho más vulnerable a los efectos del virus. Los últimos datos muestran que mientras hay casi 1.000 casos por 100.000 habitantes entre los niños de 0 a 4 años y casi 800 en la franja de 5 a 14 años, la incidencia desciende hasta los 183 y 191 casos en las dos franjas de edad más avanzada.

Inmunización

La cobertura vacunal frente a la gripe para los mayores de 80 años es del 66% –igual que en la semana anterior–, y del 53% para las personas de entre 70 y 79 años, un 1% más. También ha habido un ligero aumento de la vacunación frente al covid. Si la semana pasada el porcentaje de vacunados entre los mayores de 80 era del 54% y del 38% para las personas entre 70 y 79 años, durante la semana 50 los porcentajes aumentaron hasta el 55% y el 39% respectivamente. Pané asegura que aunque preferiría que "todo el mundo se hubiera vacunado", las cifras "son más elevadas que en años anteriores".

Más allá de la gripe, el conjunto de infecciones respiratorias agudas (IRA) que Salut monitoriza estas semanas representa una incidencia de 1.152 casos por cada 100.000 habitantes y se sitúa también en un nivel 'muy alto de transmisión'. La cifra, eso sí, implica un aumento muy ligero en comparación con la semana anterior, cuando el número era de 1.115 casos. En total, pues, hay en Catalunya 93.519 casos de infecciones respiratorias agudas.

La gripe sigue siendo la infección predominante (en un 66% de las muestras), seguida del rinovirus (10,8%) y el coronavirus y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), que representan cada uno el 4,7% de estas infecciones.