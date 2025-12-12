Sanitarios extranjeros llevan al Defensor del Pueblo la venta ilegal de citas para homologar títulos: "La gente está sufriendo demasiado"

El movimiento Homologación Justa Ya (HJY) ha presentado un informe con pruebas que evidencia la reventa ilegal de citas telefónicas para trámites de homologación y equivalencia de títulos en el Ministerio de Universidades por hasta 200 euros. Algo de lo que vienen avisando desde hace meses, explica a EL PERIÓDICO Cynthia Vargas, portavoz del colectivo. Al propio departamento que dirige Diana Morant, mediante un mail enviado en septiembre. También lo han denunciado ante la Policía Nacional, el 26 de noviembre, y ante el Defensor del Pueblo, a través de una queja formal, el 9 de diciembre.

Vargas señala que, el pasado 10 de diciembre, el diputado popular Pedro Navarro presentó este informe y las denuncias durante la comparecencia de la ministra Diana Morant en el Congreso de los Diputados. "Estábamos esperando su respuesta ante esta denuncia pero en las dos intervenciones que él hizo, la ministra no respondió", se queja.

El colectivo recuerda que las citas son un servicio público y gratuito y revenderlas es una actividad ilegal. Vargas señala que la denuncia que han hecho ahora es "un gran paso" tras meses de investigación. "Nadie debe lucrarse con la desesperación de las personas en proceso de homologación", señalan. "La gente está sufriendo demasiado con esto", admite Vargas.

Citas telefónicas

En la investigación que han realizado se explica que el Ministerio de Universidades habilitó dentro de sus canales de ayuda un sistema de citas telefónicas de atención personalizada con el fin de ofrecer soporte a los profesionales que se encuentran en proceso de homologación y equivalencia de títulos extranjeros.

En un principio, este canal estaba dirigido exclusivamente a los expedientes que contaban con requerimientos. Posteriormente, el sistema fue ampliado a todos los profesionales en proceso de homologación o equivalencia, sin distinción del estado del expediente, lo que permitía que cualquier profesional que estuviera en el proceso pudiera solicitarlo. "Para poder lograr tener una cita, había que tener disponibilidad de tiempo para estar realizando esta actividad de manera continua, actualizando cada 10 minutos la página y poder lograr conseguirla en el menor tiempo posible", explica el documento.

12 citas por día

El número actual de citas son 12 por día, lo que "no es significativo para una estimación de 120.000 personas que tienen un proceso abierto con el Ministerio", señala Homologación Justa Ya. "Muchos profesionales empezaron a reportar que, pese a conectarse en los horarios de apertura del sistema, las citas se agotaban en segundos o la página web se congelaba y salía la pantalla en azul, generando frustración y desinformación", añade el colectivo.

El pasado septiembre, como denunciaron en su momento, apareció "un fenómeno especialmente grave del cual el Ministerio de Universidades manifiesta estar al tanto: se están vendiendo las citas telefónicas a través de internet, redes sociales y páginas web, con precios que oscilan entre 40 y 80 euros por cita inicialmente".

"Mucha gente no sabe si es una estafa y, además, no son capaces de pagar una suma tan grande con el riesgo de si puede salir esa homologación o no", señala Homologación Justa Ya

"Ante la alta demanda y desesperación que existe actualmente los precios de las citas ya están entre 120 y 200 euros", añade el informe. "Mucha gente no sabe si es una estafa y, además, no son capaces de pagar una suma tan grande con el riesgo de si puede salir esa homologación o no", añade Vargas.

La situación, dice el colectivo, ha generado "gran preocupación"en los profesionales afectados, "que perciben una falta de control interno en el sistema de asignación y una ausencia de mecanismos de verificación o denuncia pública". Se le ha propuesto al Ministerio proporcionar seguridad en la toma de citas y mecanismos para que el profesional que está en el proceso pueda pedirla desde su perfil pero, se quejan, no ha respondido a la cuestión.