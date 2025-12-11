Vall d’Hebron identifica factores genéticos compartidos entre los trastornos adictivos y el éxito educativo

Un estudio liderado por el grupo de Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones del Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR) ha identificado un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en el riesgo de desarrollar un trastorno adictivo y en el nivel de éxito educativo. Los resultados, publicados en la revista Addiction, indican que algunas variantes genéticas actúan en direcciones opuestas: una predisposición genética más elevada a la adicción se asocia a una mayor probabilidad de alcanzar un nivel educativo inferior.

El trabajo se ha llevado a cabo en colaboración con el Área de Salud Mental del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERSAM), el Área de Enfermedades Raras del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERER), el Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), la Universidad de Barcelona (UB), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de California en San Diego (UCSD).

Esta relación, señalan las autoras, se había observado repetidamente en diferentes estudios, pero hasta ahora faltaba evidencia genética sólida que explicara su coincidencia. "Hace décadas que sabemos que las dificultades escolares y los problemas de consumo de sustancias suelen aparecer conjuntamente y pueden reforzarse mutuamente. Nuestro trabajo aporta nuevos datos genéticos que ayudan a aclarar esta asociación", afirma la doctora Judit Cabana-Domínguez, investigadora principal del grupo de Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones del VHIR y del CIBERSAM.

1.400 personas

Para llevar a cabo la investigación, el equipo reclutó a más de 1.400 personas diagnosticadas con trastornos por consumo de sustancias, incluyendo cocaína, opiáceos, cannabis y sedantes. A partir de estos datos, aplicaron un estudio de asociación del genoma completo (GWAS) con el objetivo de identificar variantes genéticas que influyeran a la vez en el riesgo de adicción y en el logro educativo.

Los resultados han permitido detectar un conjunto de variantes genéticas que incrementan el riesgo de adicción y que, al mismo tiempo, se asocian a un nivel educativo más bajo. Estas variantes no solo tienen un papel relevante en el desarrollo del trastorno por consumo de sustancias, sino que también se han relacionado con una peor salud y con condiciones socioeconómicas más desfavorables.

Mecanismos biológicos

A pesar de la coincidencia genética identificada, el estudio no resuelve la dirección de la influencia entre adicción y logro educativo. "Aunque encontramos evidencia consistente de variantes compartidas, nuestro trabajo no puede determinar si un menor nivel educativo incrementa el riesgo de adicción, si es la adicción la que dificulta la trayectoria educativa o si ambas cosas son ciertas", advierte la doctora Marta Ribasés, investigadora principal del grupo de Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones del VHIR y del CIBERSAM.

La doctora Judit Cabana-Domínguez / VHIR

Según la investigadora, estos resultados abren la puerta a profundizar en los mecanismos biológicos y ambientales que conectan el aprendizaje, el desarrollo cognitivo y los trastornos adictivos. "Aún queda mucho trabajo por hacer, pero conocer mejor los factores genéticos compartidos puede ayudar a mejorar las estrategias de prevención e integrar la perspectiva educativa en las políticas de salud pública sobre adicciones", concluye.