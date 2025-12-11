La OMS asegura que la vacuna contra la gripe aún protege a pesar de la nueva variante K

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afirmado este jueves que la vacuna contra la gripe "aún puede ofrecer protección" a pesar de la circulación de la variante K del virus de la gripe A(H3N2) en algunos países, un nuevo tipo que presenta "notables" diferencias con otras cepas, aunque no se ha demostrado que provoque una enfermedad más grave.

"Aunque existen algunas diferencias genéticas entre los virus de la gripe en circulación y las cepas incluidas en las vacunas, la vacuna contra la gripe estacional aún puede brindar protección contra virus derivados y otras cepas virales incluidas en la vacuna. Se espera que la vacunación proteja contra la enfermedad grave y sigue siendo una de las medidas de salud pública más eficaces", ha expresado la OMS en un comunicado.

Aumento de casos

El organismo se ha hecho eco del aumento de la actividad gripal en todo el mundo en las últimas semanas en las que, si bien la actividad se ha mantenido "dentro de los rangos estacionales esperados", en algunas regiones se han observado unos aumentos precoces y una mayor actividad que la habitual en estas fechas, lo que se ha relacionado con la aparición del subclado K en diferentes países.

Es por ello por lo que ha incidido en que las primeras estimaciones sugieren que la vacuna sigue brindando protección frente a la hospitalización tanto en niños como en adultos, aunque la OMS ha reconocido que su eficacia sigue siendo "incierta" frente a la enfermedad clínica.

"Las vacunas siguen siendo esenciales, especialmente para las personas con alto riesgo de complicaciones por la gripe y sus cuidadores (...) La OMS continúa monitorizando la actividad global de la gripe y los virus, apoya a los países en su capacidad de vigilancia y actualiza las directrices según sea necesario", ha resaltado.