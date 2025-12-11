Los casos de gripe se doblan en una semana en España y los niños siguen entre los más afectados

La tasa de síndrome gripal se sitúa en 164,6 casos por cada 100.000 habitantes y ha superado el pico alcanzado las tres últimas temporadas, que fue de 141,3 casos por 100.000 habitantes en la temporada 2024-2025, de 163,7 en 2023-2024 y de 76,6 casos en 2022-2023, según muestra el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El informe, con datos de la semana del 1 al 7 de diciembre, refleja que las infecciones por gripe han aumentado un 110,2% respecto a la semana previa, cuando se situaron en 78,3 casos por cada 100.000 habitantes. La gripe superó el umbral epidémico hace dos semanas y en la actualidad presenta una intensidad epidémica media.

Según refleja el ISCIII, el grupo más afectado es el de los niños de entre uno y cuatro años, que registra 503,1 casos por cada 100.000 habitantes, lo que implica un incremento del 134,3% en comparación con los datos de la anterior semana. Además, los menores de un año han experimentado una fuerte subida de casos (+166,3%), alcanzando los 336,6 casos por 100.000 habitantes, mientras que el grupo de entre cinco y 19 notifica 398,7 casos por 100.000 habitantes, un aumento del 102,8 %.

Grupos de edad

Los demás grupos de edad también han sufrido un aumento en las tasas de gripe, de tal forma que los adultos entre 20 y 59 años se sitúan en 127,9 casos por 100.000 habitantes, los de 60 a 69 años en 74,7 casos, aquellos entre 70 y 79 años en 73,2 casos y los mayores de 80 años en 63,3 casos por cada 100.000 habitantes.

En términos globales, la tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs) a nivel nacional es de 840,1 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un aumento del 30,9% frente a los 641,8 casos de la semana previa. Las IRAs, que incluyen gripe, Covid-19 y virus respiratorio sincitial (VRS) superan el umbral epidémico, con una intensidad de circulación baja.

Covid y VRS

La tasa de covid-19 es de 4,1 casos por cada 100.000 habitantes, lo que refleja un ligero incremento en comparación con los 3,7 casos por 100.000 habitantes notificados en la semana pasada. Mientras, la tasa de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años también se ha incrementado y se sitúa en 411,4 casos por 100.000 habitantes, cuando la semana previa eran 379,2 casos.

En cuanto al porcentaje de positividad para cada una de las infecciones, es del 41,6% para gripe (26,8% en la semana previa), 1,5% para SARS-CoV-2 (1,8% en la semana previa) y 3,4% para VRS (4,1% en la semana previa).

Hospitales

Respecto a la situación en los hospitales, el informe recoge que la tasa de hospitalización por infección respiratoria aguda grave (IRAG) ha aumentado desde los 15,8 casos por 100.000 habitantes de la anterior semana hasta los 19,9 casos. El porcentaje de positividad es de 37,7% para gripe (25,3% en la semana previa), 2,7% para SARS-CoV-2 (2,5% en la semana previa) y 8,5% para VRS (10,9% en la semana previa).

La tasa de hospitalización por gripe es de 7,5 casos por cada 100.000 habitantes, lo que implica un incremento respecto a los cuatro casos por 100.000 habitantes en la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por gripe presentan un 19,3% de neumonía, un 4,4% de admisión en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un 4,6% de letalidad.

Gravedad de los casos

En lo relativo a covid-19, la tasa de hospitalización es de 0,5 casos por 100.000 habitantes, por lo que apenas ha sufrido una ligera subida respecto a los 0,4 casos por 100.000 habitantes de la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por covid-19 presentan un 23,6% de neumonía, un 3,5% de admisión en UCI y un 10,8% de letalidad.

En el caso de VRS, la tasa de hospitalización se mantiene en 1,7 casos por 100.000 habitantes. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por VRS presentan un 11,4 por ciento de neumonía, un 10,8 por ciento de admisión en UCI y ninguna letalidad. Por último, el documento recoge que, según las estimaciones del modelo MoMo, en la semana 49 se observaron 8.435 fallecimientos en España, mientras que se esperaban 9.060.