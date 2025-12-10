Los médicos catalanes salen de nuevo a la calle en su segunda jornada de huelga: "Se trabaja con dificultad y estrés, pero no se dan soluciones"

Segunda y última jornada de huelga, por el momento, de los médicos catalanes -a nivel nacional será hasta el 12 de diciembre- en protesta por el borrador del Estatuto Marco. Volverán a parar los días 14 y 15 de enero de 2026. Centenares de médicos han recorrido este martes las calles de Barcelona para exigir mejoras laborales y la creación de un espacio propio de negociación con el Departament de Salut. La Conselleria de Salut de la Generalitat ha cifrado en un 7,2% el seguimiento de la huelga de médicos en su segundo día, mientras el sindicato convocante a nivel autonómico, Metges de Catalunya (MC), lo ha hecho en un 55%.

Por provincias, según MC, el seguimiento ha sido del 58% en Barcelona, 40% en Girona, 42% en Tarragona y 20% en Lleida. Por ámbito asistencial, también según MC, han ido a la huelga el 57% de facultativos de atención primaria, y el 29% de los de la atención hospitalaria.

"Seguimiento masivo"

Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que ha convocado la huelga a nivel nacional, indican que las cifras de seguimiento han sido similares a las de este martes, cuando aseguraban que el paro ha sido secundado por entre el 85 y el 90% de los médicos.

La participación, aseguraba el sindicato "ha sido masiva -en torno al 80%-en el ámbito hospitalario, donde se ha paralizado toda actividad quirúrgica no urgente y se han reprogramado consultas y pruebas diagnósticas, mientras que en Atención Primaria ha superado el 60%, debido en parte a la presión asistencial por el pico de gripe y por los servicios mínimos abusivos decretados".

Con actualización del miércoles y datos facilitados a EL PERIÓDICO, CESM aporta porcentajes como que el seguimiento ha sido del 68% en Canarias; del 80% en atención especializada en Aragón o superior al 50% en Atención Primaria o del 90% en hospitales y del 75% en centros de salud de la Comunidad Valenciana.

Convenio propio

En la segunda jornada de huelga, en Catalunya, los facultativos han vuelto a manifestarse para exigir una sanidad "pública y de calidad" y un convenio médico propio y para protestar por la sobrecarga asistencial y las guardias maratonianas. Los manifestantes se han concentrado a las diez y media delante de la facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (UB) y han iniciado una marcha en dirección al Departament de Salut.

Bajo el lema 'A ti también te afecta', han recordado a la ciudadanía que la sanidad 'es cosa de todos han coreado proclamas como "No es vocación, es explotación", las mismas que han repetido sus compañeros en distintas concentraciones que se han sucedido a lo largo y ancho de España durante esta jornada.

"Faltan manos"

El médico de familia de Blanes Javier O'Farrill González ha denunciado que "faltan manos". "Estamos en una situación de precariedad, hemos denunciado la falta de profesionales por la mala gestión de la administración", ha remarcado O'Farrill, que ha subrayado que los facultativos tienen que asumir dos o tres veces más actividad que sus predecesores.

La pediatra Rosa Rovira, que trabaja en el Hospital Pius de Valls, ha subrayado que una de las principales reivindicaciones de los médicos es tener un estatuto marco propio, porque las características del colectivo médico son muy particulares, "sin menospreciar al resto de colectivos". Rovira se ha quejado de las guardias de 24 horas, sin cotizar durante muchos años, y de las jornadas largas en general.

Ámparo Cavaller, también pediatra en Valls, ha puesto de manifiesto la falta de recursos y también de enfermeras, concretamente de especialistas. "Tenemos que vigilar mucho más, se trabaja con dificultad y estrés, y esto es algo que supongo que se sabe, pero no se dan soluciones", ha lamentado.

Las preguntas

Este miércoles, el Ministerio de Sanidad ha publicado un documento de preguntas frecuentes sobre el Estatuto Marco en el que recuerda que el nuevo texto debe convertirse en una norma común para todos los profesionales que trabajan en los centros del Sistema Nacional de Salud, independientemente de su categoría. "Esta unidad es una condición necesaria para evitar desigualdades arbitrarias, facilitar la movilidad profesional, mejorar la planificación de recursos humanos y consolidar una cultura compartida de servicio público", explica.

En el documento también se subraya que la jubilación anticipada -otra de las reivindicaciones de los médicos- no pueden abordarse en el Estatuto Marco, ya que la Seguridad Social tiene un sistema de coeficientes reductores (Real Decreto 402/2025) que se puede aprobar para determinadas profesiones siempre que se justifique que sus trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre.

Respecto al importe de las retribuciones, Sanidad aclara que el Estatuto Marco no puede cuantificar las cantidades, debido a que invadiría las competencias de las comunidades autónomas y de las leyes de Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, Sanidad asegura que la nueva norma establece un límite máximo de 17 horas de jornada de guardia en días laborables. No obstante, la jornada de guardia podrá ampliarse a 24 horas en fines de semana o en centros de difícil cobertura siempre que exista pleno consentimiento de los profesionales afectados y se cuente con un informe favorable de riesgos laborales.