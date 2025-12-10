Mascarilla obligatoria en hospitales y CAP catalanes: quién debe llevarla, cuánto tiempo y excepciones

La epidemia de gripe en Catalunya ya es la peor en 15 años y el pico aún está por llegar, cosa que está previsto que suceda en los próximos días. Ante este panorama, el Govern ha decretado que el uso de la mascarilla será obligatorio en todos los CAP, hospitales, residencias geriátricas y otros centros de salud como medida para contener el avance de la gripe, que está en un nivel muy alto de transmisión.

Repasamos a continuación los motivos de la medida, quién debe llevar mascarilla, dónde exactamente, hasta cuándo y si hay excepciones.

El Govern ha acordado la obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud debido a que la incidencia de la gripe y de otras infecciones respiratorias ha alcanzado niveles muy altos, con un incremento del 50% de casos en solo una semana, y todavía no ha alcanzado el pico. Durante la semana del 1 al 7 de diciembre, la incidencia del conjunto de infecciones respiratorias agudas fue de 1.115 casos por 100.000 habitantes, equivalente a unos 90.000 casos semanales.

Este invierno la gripe se ha adelantado cuatro semanas respecto a temporadas anteriores y predomina la circulación del subtipo A(H3N2) variante K, que podría generar una respuesta inmunológica menor.

Las infecciones respiratorias afectan especialmente a personas mayores y colectivos vulnerables y, en periodos de máxima incidencia, pueden comprometer la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Por todo ello, el Ejecutivo ha decidido reforzar las medidas de prevención y contención de la epidemia.

Es obligatorio llevar mascarilla en los siguientes espacios sanitarios: centros de atención primaria (CAP), hospitales y clínicas, centros de atención intermedia, centros de atención de salud mental, residencias de personas mayores y centros residenciales para personas con discapacidad.

El uso de la mascarilla es obligatorio desde este miércoles 10 de diciembre y tendrá una vigencia inicial de 15 días naturales a partir de la publicación de la orden en el Diari Oficial de la Generalitat.

La mascarilla la deberán llevar todas las personas a partir de 6 años en centros sanitarios y residencias. Eso incluye a profesionales de la salud, pacientes y visitantes.

Las personas ingresadas no tendrán que llevar mascarilla cuando estén dentro de su habitación.

Tampoco será obligatoria en los siguientes casos:

-Personas con enfermedades o dificultades respiratorias que puedan agravarse con su uso

-Personas que, por su discapacidad o dependencia, no puedan retirársela de manera autónoma

-Situaciones en las que la mascarilla sea incompatible con la actividad (según criterio sanitario)

La resolución del Govern de la Generalitat recuerda que el uso debe ser adecuado: debe ajustarse bien a la cara y cubrir nariz, boca y barbilla.