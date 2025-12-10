La jefa de Endocrinología de Bellvitge sobre el consumo de anabolizantes: "si no hay un control, podría dar riesgo de trombosis e, incluso, de ictus"

La terapia de reemplazo de la testosterona (TRT) se utiliza como tratamiento médico en hombres con niveles bajos de testosterona y consiste en administrar inyecciones, hielo o parches transdérmicos para mejorar la sintomatología propia que incluye fatiga, disminución de la masa muscular o bajo deseo sexual. Se debe hacer con control clínico, ya que en caso contrario el tratamiento puede provocar efectos secundarios no deseados como la alteración del colesterol, retención de líquidos, aumento de los riesgos de problemas cardiovasculares o niveles de hematocrito especialmente altos, entre otros.

Por eso, la jefa clínica del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de Bellvitge, Núria Vilarrasa, ha alertado de los riesgos de la toma de anabolizantes y hormona del crecimiento por parte de la ciudadanía. Lo ha dicho durante la rueda de prensa que informaba de la desarticulación de una red de tráfico de medicamentos ilegales y productos dopantes por parte de los Mossos d'Esquadra y que lideraba el médico endocrinólogo, exculturista e 'influencer' Álex Costa.

La doctora ha remarcado que "cada vez más", los hospitales reciben a pacientes jóvenes que ha tomado tratamientos con anabolizantes y consultan por problemas de fertilidad o impotencia, "porque cuando estás tomando algo de fuera, tu cuerpo deja de producir el suyo". En este sentido también ha señalado que se han producido casos de que se toman estos productos en entornos de ocio por la sensación de fortaleza que puede sentir el consumidor.

Imagen de los productos dopantes y anabolizantes encontrados por Mossos / El Periódico

Vilarrasa ha indicado que si se dejan de tomar de repente, el cuerpo puede reaccionar con angustia y problemas psicológicos derivados, lo que, explicó, puede llevar a cuadros de "problemas de impotencia y una compleja esfera psicológica" a la vez. En su intervención la doctora ha añadido que tomar estos medicamentos teniendo una "testosterona normal" puede incrementar los glóbulos rojos de la sangre lo que genera más riesgo: "Si no hay un control, esto podría dar riesgo de trombosis e, incluso, de ictus".

También puede conllevar retenciones de líquidos, trastornos del colesterol y problemas de fertilidad, ya que la toma de testosterona por vía externa "inhibe" la producción interna de esta hormona. Vilarrasa ha recordado que tanto la testosterona como la hormona del crecimiento se suministran legalmente a través de farmacias u hospitales.

Problemas psicológicos

Los Mossos han alertado de "peligrosidad que comporta la compra o adquisición de medicamentos fuera de los canales legales de distribución (como farmacias o centros hospitalarios), dada la falta de controles de calidad sobre estos productos, tanto en su elaboración y fabricación como en los procesos de distribución (mantenimiento de la cadena de frío, exposición a temperaturas inadecuadas)". Recuerdan que la "ausencia de garantías puede acarrear graves riesgos para la salud de las personas, ya que los medicamentos pueden estar adulterados, contener dosis inferiores o superiores a las declaradas, encontrarse caducados o presentar impurezas, incluso con la presencia de otros principios activos medicamentosos".

Además, indican que los anabolizantes (esteroides androgénicos) provocan efectos secundarios graves a corto y largo plazo, tanto físico como psicológicos, es decir problemas de salud cardíacos (aumento de la presión arterial y del tamaño del corazón), aumento del colesterol, por lo que hay más riesgo de infarto e ictus, problemas en la función hepática, la hormona y la hormona y atrofia testicular, alopecia y psicológicos como la irritabilidad, la agresividad, los cambios de humor, síntomas depresivos y hasta el suicidio.

En el caso de las mujeres, los agentes tambén señalan que tomar esteroides androgénicos, conducen a una masculinización irreversible, de forma visible hay signos en el tono de voz, más grave, hirsutismo o aumento del pelo corporal, alopecia androgénica (como los hombres), y las alteraciones menos evidentes son la amenorrea o falta de menstruación por supresión la hipertrofia clitoriana (aumento del tamaño del clítoris hasta 2-3 veces del volumen normal).