Catalunya recupera la mascarilla: "Es molesta, pero mejor llevarla a que te ingresen, todo el mundo está tosiendo"

Catalunya ha amanecido este miércoles con una obligación que recuerda a los peores tiempos de la pandemia: llevar mascarilla en los centros sanitarios y residencias. El Govern aprobó el martes esta medida debido a que la incidencia de gripe se encuentra en plena escalada y la epidemia está alcanzando niveles inéditos en los últimos 15 años. Sin embargo, en los servicios de Urgencias hospitalaries y en los CAP, ya tensionados y saturados por la incidencia del virus, este miércoles aún había despistados. En cualquier caso, en todos los accesos, el personal informaba de la decisión y entregaba, amablemente, una mascarilla a todos los visitantes o pacientes.

"Yo no tenía ni idea pero cuando he llegado al CAP, me la han ofrecido y me la he puesto", explicaba a las puertas del Hospital Clínic Carmen Pérez, de 65 años. La mujer ha visitado esta mañana un centro de salud y, después, la zona de Cardiología del mencionado hospital, donde explica que todo el mundo "está tosiendo". "A mí no me gusta ir con mascarilla, se me empañan las gafas –apunta–, pero lo prefiero a que me tengan que ingresar a mí o a mi marido o a que no podamos salir", indica, en referencia a la etapa del confinamiento.

Poco después, Carmen Gargallo, de 69 años, que ha acudido al Clínic a visitar a su hermana, recién operada, también explicaba que apoya la decisión. "Lo veo bien, no solo por nosotros, sino por los enfermos que vamos a visitar. Habría que implantarla en el transporte y todos los sitios", apunta.

De momento, Salut no prevé obligar a llevar mascarilla en el transporte público ni implantar restricciones similares a las que hubo en la época del covid. "Estamos lejos de eso", ha indicado el subdirector de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública, Jacobo Mendioriz, este miércoles en Catalunya Ràdio. El subdirector de Vigilancia ha precisado, además, que el pico de la epidemia de gripe, que comenzó hace unas seis semanas, antes de lo habitual y de forma más marcada que en otras temporadas debido a la variante K, que es más contagiosa aunque no más virulenta, podría llegar alargarse un poco más debido a las interacciones sociales que se producen en Navidad.

El pico

"Qué pasará después de las fiestas es difícil de decir, hay mucha interacción social y reuniones en espacios cerrados, quizá eso hará que el pico pueda alargarse posteriormente un poco más”, ha indicado. Asimismo, ha explicado que, como durante los días festivos es previsible un "aumento de la trasmisión", las complicaciones de esos contagios saldrán a luz días más tarde. "En dos semanas más se notará [el aumento de la presión asistencial] en el ámbito hospitalario”.

Estos días, no obstante, ya hay incremento de la presión asistencial, sobre todo, en las consultas y urgencias pediátricas y de adultos en la franja de entre 15 o 44 años, que es la población más afectada, por el momento, por la epidemia.

También se está notando una gran afluencia de gente en las farmacias, para comprar tanto mascarillas como antigripales, hasta el punto de que algunos negocios no tienen suficientes tapabocas. Por ejemplo, Jordi Alegre, trabajador de la farmacia del Front Marítim de Barcelona, reconoce que se han quedado sin mascarillas del tipo FFP2, pese a que "hicieron una provisión" teniendo en cuenta que, desde hace semanas, la Generalitat viene avisando de que la gripe esta temporada está alcanzando niveles históricos.

Desabastecimiento "puntual"

"Esperamos que llegue alguna reposición, sobre todo ahora que vienen las fiestas y la cosa seguramente se complicará aún más", indica Alegre. También en una farmacia situada en el Passeig Taulat están teniendo problemas para encontrar mascarillas. "Nuestros proveedores no tienen, cada invierno estamos igual, no hemos aprendido lo suficiente de la pandemia. Yo creo que en unos días estará el tema solventado, pero veremos", indica Miguel Basterra, farmacéutico y uno de los dos titulares de la farmacia.

Fuentes del Colegio de Farmacéuticos de Catalunya reconocen que "el pico de demanda en un periodo de tiempo muy corto" puede generar que algunas farmacias tengan dificultades de abastecimiento. Pero aclaran que "es una situación puntual, muy distinta a la vivida en la pandemia y se espera que de forma progresiva se recupere el equilibrio entre la oferta y la demanda". De hecho, los datos de la consultora Iqvia indican que en Catalunya han subido un 99% las ventas de mascarilla en la semana del 24 al 30 de noviembre en comparación con del 17 al 23 de noviembre.

Basterra lamenta, por otro lado, que la Generalitat no obligue a usar mascarilla en las farmacias: "Aquí nos viene gente a la que acaban de diagnosticar, a buscar su medicación y sin mascarilla. El problema es que las farmacias hay gente inmunodeprimida o gente mayor y puede ser un foco de trasmisión". "Hemos pasado una pandemia y la gente no ha aprendido que, si tienes una patología, te tienes que poner la mascarilla", concluye.