Una clínica de Barcelona denuncia la aparición de recetas falsas para obtener un colirio y usarlo como droga recreativa

La clínica oftalmológica VERTE, situada en la Via Augusta de Barcelona, ha alertado a las autoridades policiales tras detectar varios intentos de obtención ilícita del medicamento 'Colirofta Tropicamida-Colirio en solución' mediante recetas falsas presentadas en farmacias de Catalunya, concretamente en las localidades de Cornellà y Reus, e incluso en la ciudad de Zaragoza.

En los últimos días, diferentes farmacias han contactado con VERTE para confirmar la autenticidad de varias prescripciones que habían generado sospechas. Según los farmacéuticos, los documentos presentaban irregularidades evidentes, entre ellas la firma bajo la denominación 'ICO' (Instituto Condal de Oftalmología), nombre que, explica la organización, dejó de utilizar hace más de año y medio, lo que delataba la falsedad de la receta.

Supuestos pacientes

Tras recibir los avisos, el equipo de VERTE revisó su base de datos para verificar a los supuestos pacientes que reclamaban el medicamento. La persona no constaba en el sistema, confirmando así que se trataba de identidades ficticias vinculadas a un intento de fraude, explican desde la clínica.

El colirio de tropicamida es un medicamento de la familia de los anticolinérgicos empleado habitualmente en oftalmología para dilatar la pupila durante exploraciones. Pero, señala la clínica, se ha utilizado recientemente como droga recreativa, lo que explicaría el interés por obtenerlo sin control médico.

Estupefaciente

En algunos entornos (especialmente en Europa del Este) se han descrito casos de abuso de colirios anticolinérgicos. No se trata de un 'estupefaciente' real, sino de una práctica tóxica de riesgo. Su objetivo suele ser potenciar efectos de otros opioides o sustancias depresoras con las que se asocia o combina, pero no genera un efecto euforizante propio. Las intoxicaciones anticolinérgicas pueden llevar en su extremo al riesgo vital por lo que este aviso puede llegar a tener gran importancia.

VERTE ha puesto todos los hechos en conocimiento de las autoridades policiales, y hace un llamamiento a las farmacias del territorio para extremar la precaución ante cualquier prescripción dudosa, especialmente si presenta referencias a 'ICO, Instituto Condal de Oftalmología' o datos que no coinciden con los formatos oficiales habituales y se refieren al mencionado 'Colirofta Tropicamida -Colirio en solución'.