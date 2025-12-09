La incidencia estimada de gripe se multiplica por 2,5 y entra en nivel muy alto de transmisión

La incidencia estimada de gripe se ha multiplicado por 2,5 en apenas una semana –la que va del 1 al 7 de diciembre–, hasta un nivel muy alto de transimisión según el Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (SIVIC). El aumento de la incidencia comenzó hace seis semanas, antes de lo que es habitual y de forma más marcada que en otras temporadas. Actualmente, la incidencia es de 418 casos por 100.000 hbaitantes, mientras que la semana anterior la cifra era de 168 casos por cada 100.000. La gripe es el virus predominante, con 308 casos positivos por cada 100.000 habitantes, algo más del doble que la semana pasada, cunado eran 138.

Estos diagnósticos superan el pico de las tres temporadas anteriores y han puesto a Salut en alerta. De hecho, la conselleria encabezada por Olga Pané obligará a partir de este martes a usar mascarillas en centros de salud, hospitales y residencias con el objetivo de contener el virus.

La incidencia de la gripe en Catalunya es de 418 casos por cada 100.000 habitantes

Entre el 1 y el 7 de diciembre se realizaron 24.969 diagnósticos de gripe en la atención primaria, frente a los 11.235 de la semana anterior. Del total, 2.104 corresponden a niños de 0 a 4 años; 6.175 a niños de 5 a 14 años; 9.995 a personas de entre 15 y 44 años; 3.919 al grupo de 45 a 59 años; 1.321 al grupo de 60 a 69 años; 880 al grupo de 70 a 79 años; y 578 a mayores de 80 años.

Más que en otras temporadas

Los diagnósticos alcanzados esta semana ya superan el pico de las tres temporadas anteriores: 293 casos por 100.000 habitantes la temporada pasada, 191,9 la anterior y 133,29 la temporada 2022-2023.

Salut explica que predomina la circulación del subtipo A (H3N2) variante K –69%–, por encima del A (H1N1pdm09) –31%–. Aunque la variante K muestra cierta divergencia respecto a algunas vacunas de referencia, no se ha observado una mayor gravedad de los casos en ningún país, y se espera que la vacuna siga proporcionando protección contra las formas graves de la enfermedad.

En general, la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) es de 1.115 afectados por 100.000 habitantes, equivalente a 90.461 casos, manteniéndose en el nivel basal de transmisión.

La distribución de virus muestra que la gripe es el más predominante (37,5% de las muestras), seguido del rinovirus (27,6%), del coronavirus humano (7,2%) y del VRS (6,1%). En la población pediátrica, sin embargo, la positividad de los multitests muestra la gripe A como la más circulante (61,2% de las muestras), seguida del VRS (5%).

La gripe A es la variante que más circula entre niños y niñas

El VRS (Virus Respiratorio Sincitial, responsable de la bronquiolitis) sigue en ascenso desde hace cinco semanas, superando el nivel basal con una incidencia estimada de 68 casos por 100.000 habitantes.

El SARS-CoV2 se mantiene estable a niveles bajos de transmisión, con una incidencia estimada de 18 casos por 100.000 habitantes. En la semana analizada, sigue predominando la variante XFG, que es la que se ha encontrado en la totalidad de las muestras.

Más ingresos por gripe

Los ingresos en camas convencionales siguen una tendencia ascendente en el caso de la gripe y se mantienen estables respecto al resto de virus. Esta semana, todos los ingresos por covid (4) y el 73% de los de gripe son de personas mayores de 60 años. El 67% de los ingresos por VRS fueron de menores de cuatro años.

El aumento de la incidencia coincide con la huelga convocada en toda España, y secundada por el sindicato Metges de Catalunya, para protestar contra el borrador del Estatuto Marco que deberá regular las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud. En Catalunya, el sindicato convocante ha cifrado en un 45% el seguimiento de la huelga de facultativos, aunque el Departament de Salut ha rebajado el dato hatsa un 6,5%.

Precisamente, Metges de Catalunya y SATSE alertaron a finales de la semana pasada que las urgencias hospitalarias comenzaban a estar muy tensas debido a la gripe. Por otro lado, trabajadoras del Hospital del Mar comentaban en las redes sociales que este martes había 225 pacientes en urgencias del centro, una cifra que alertaban era "posiblemente" la más alta desde que hacen seguimiento. Del total, 51 superaban las 14 horas de espera y el más antiguo, de 76 años, superaba las 142 horas. "Las trabajadoras estamos extenuadas", aseguraban en un mensaje en redes sociales.

Metges de Catalunya y SATSE alertaron a finales de la semana pasada que las urgencias hospitalarias comenzaban a estar muy tensas

Cobertura vacunal

Por otro lado, la cobertura vacunal frente a la gripe es del 66% para los mayores de 80 años y del 52% para las personas de entre 70 y 79 años. En cuanto a la covid, la cobertura contra la covid es del 54% para los mayores de 80 y del 38% para las personas entre 70 y 79 años.

En los niños entre 6 meses y 5 años, la cobertura frente a la gripe es del 38%. En cuanto al VRS, la cobertura acumulada es del 93,8% en los nacidos entre abril y septiembre, y del 70% en los nacidos entre octubre y mayo, lo que representa una cobertura total del 89%.