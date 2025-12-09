La epidemia de gripe ya es la peor en 15 años y el pico aún está por llegar

La incidencia de la gripe no deja de aumentar en Catalunya y cada vez es más evidente que la epidemia de esta temporada superará en cifras a las anteriores. El virus afecta ya a 308 personas por cada 100.000 habitantes y se ha multiplicado por 2,5 en apenas una semana –la que va del 1 al 7 de diciembre–, hasta alcanzar el nivel "muy alto de transmisión", según los datos de diagnósticos en los Centros de Atención Primaria (CAP) que ofrece el Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (SIVIC). La incidencia asciende hasta los 418 casos si se tienen en cuenta, además de los datos de los CAP, los datos microbiológicos del SIVIC.

El aumento de la incidencia comenzó hace seis semanas, antes de lo que es habitual y de forma más marcada que en otras temporadas a causa de la variante K del virus, más contagiosa (aunque no más virulenta) y con menor cobertura vacunal. Los datos representan el máximo histórico de los que registra el SIVIC (activo desde 2012) y son los más altos desde 2010, cuando los casos por 100.000 habitantes rozaron los 600 durante la primera temporada en la que también prevalió la gripe A (H1N1), según el estudio de 2011 'Vigilancia de la gripe pandémica (H1N1) 2009 en Catalunya. Resultados e implicaciones'.

De hecho, la incidencia, cuando aún no hemos llegado a la Navidad, ya supera el pico de las tres temporadas anteriores. Y las cifras todavía podrían aumentar de cara a las próximas semanas: el Departament de Salut advirtió que el pico de la gripe podría llegar a Catalunya entre este pasado fin de semana y las fechas navideñas.

Este año, la mayoría de los casos se dan entre los más jóvenes. Entre el 1 y el 7 de diciembre se realizaron 24.969 diagnósticos de gripe en la atención primaria, frente a los 11.235 de la semana anterior. Del total, 2.104 corresponden a niños de 0 a 4 años; 6.175 a niños de 5 a 14 años; 9.995 a personas de entre 15 y 44 años; 3.919 al grupo de 45 a 59 años; 1.321 al grupo de 60 a 69 años; 880 al grupo de 70 a 79 años; y 578 a mayores de 80 años.

Ante esta radiografía, la conselleria encabezada por Olga Pané obligará a partir de este martes a usar mascarillas en centros de salud, hospitales y residencias con el objetivo de contener el virus.

Huelga de sanitarios

El aumento de la incidencia coincide con la huelga convocada en toda España, y secundada por el sindicato Metges de Catalunya, para protestar contra el borrador del Estatuto Marco que deberá regular las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud estatal. En Catalunya, el sindicato convocante ha cifrado en un 45% el seguimiento de la huelga de facultativos, aunque el Departament de Salut ha rebajado el dato hatsa un 6,5%.

Precisamente, Metges de Catalunya y el sindicato de enfermería SATSE alertaron a finales de la semana pasada que las urgencias hospitalarias comenzaban a estar muy tensas debido a la gripe. Sin embargo, fuentes de varios hospitales valoran que la tensión asistencial que padecen tiene más que ver con el virus que con el paro sindical. "La presión es muy alta, pero hasta donde podemos saber nosotros es por la gripe", han asegurado a EL PERIÓDICO fuentes del Hospital de Sant Pau. "Ahora mismo hay 80 personas en la sala de espera y todas han pasado el triaje... Los cuadros más leves, los que más esperan, llevan aquí desde las 09.40 horas", han apuntado otras fuentes desde el Hospital Sant Joan de Déu pasadas la una de la tarde.

Por otro lado, trabajadoras del Hospital del Mar comentaban en las redes sociales que este martes había 225 pacientes en urgencias del centro, una cifra que alertaban era "posiblemente" la más alta desde que hacen seguimiento. Del total, 51 superaban las 14 horas de espera y el más antiguo, de 76 años, superaba las 142 horas. "Las trabajadoras estamos extenuadas", aseguraban en un mensaje en redes sociales.

En los hospitales, el aumento de la presión a los profesionales se debe esencialmente al brote de gripe, ya que los servicios mínimos de las urgencias hospitalarias durante la huelga son del 100%. En cambio, en los ambulatorios de atención primaria el paro profesional parece haberse dejado notar más.

"Desde hace unas semanas ha habido un sumando exponencial de pacientes que precisan visita", han explicado fuentes del CAP Besòs de Barcelona. "Se han ampliado urgencias, es decir, algunos compañeros dejan de hacer consulta ordinaria para reforzar las visitas del mismo día", han añadido. "Aquí las cosas están justas esta semana: hay bajas, gripe y gente haciendo huelga", han apuntado desde el CAP Passeig Maragall.

Más contagiosa

Salut explica que predomina la circulación del subtipo A (H3N2) variante K –69%–, por encima del A (H1N1pdm09) –31%–. Aunque la variante K muestra cierta divergencia respecto a algunas vacunas de referencia, no se ha observado una mayor gravedad de los casos en ningún país, y se espera que la vacuna siga proporcionando protección contra las formas graves de la enfermedad.

En general, la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) es de 1.115 afectados por 100.000 habitantes, equivalente a 90.461 casos, manteniéndose en el nivel basal de transmisión.

La distribución de virus muestra que la gripe es el más predominante (37,5% de las muestras), seguido del rinovirus (27,6%), del coronavirus humano (7,2%) y del VRS (6,1%). En la población pediátrica, sin embargo, la positividad de los multitests muestra la gripe A como la más circulante (61,2% de las muestras), seguida del VRS (5%).

El VRS (Virus Respiratorio Sincitial, responsable de la bronquiolitis) sigue en ascenso desde hace cinco semanas, superando el nivel basal con una incidencia estimada de 68 casos por 100.000 habitantes. El covid se mantiene estable a niveles bajos de transmisión, con una incidencia estimada de 18 casos por 100.000 habitantes.

Los ingresos en camas convencionales siguen una tendencia ascendente en el caso de la gripe y se mantienen estables respecto al resto de virus. Esta semana, todos los ingresos por covid (4) y el 73% de los de gripe son de personas mayores de 60 años. El 67% de los ingresos por VRS fueron de menores de cuatro años.

Cobertura vacunal

Por otro lado, la cobertura vacunal frente a la gripe es del 66% para los mayores de 80 años y del 52% para las personas de entre 70 y 79 años. En cuanto a la covid, la cobertura contra la covid es del 54% para los mayores de 80 y del 38% para las personas entre 70 y 79 años.

En los niños entre 6 meses y 5 años, la cobertura frente a la gripe es del 38%. En cuanto al VRS, la cobertura acumulada es del 93,8% en los nacidos entre abril y septiembre, y del 70% en los nacidos entre octubre y mayo, lo que representa una cobertura total del 89%.