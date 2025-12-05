La variante K de la gripe A acelera la transmisión y eleva la presión asistencial en Urgencias

Los servicios de Urgencias hospitalarios continúan registrando un incremento sostenido de la actividad, con un crecimiento anual estimado entre el 5% y el 7%, alcanzando nuevamente cifras récord de atención. A esta tendencia se suma, durante la última semana, el impacto de la gripe, que este año se ha adelantado varias semanas respecto a ejercicios anteriores y que superó el umbral epidémico ya en la semana 39. La variante K de la gripe A acelera la transmisión y eleva la presión asistencial. Según datos de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), en algunos centros la actividad podría llegar a superar entre un 15% y un 20% la frecuentación habitual.

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) han aumentada un 30% su afluencia en los últimos días. Un porcentaje que todavía no ha alcanzado su pico alerta SEMES. Actualmente, la tasa media de incidencia de infecciones respiratorias en España supera los 600 casos por cada 100.000 habitantes, aunque en determinados departamentos y áreas sanitarias se registran cifras que rebasan los 1.600 casos por cada 100.000 habitantes.

Pacientes vulnerables

Este "aumento notable" de la circulación de virus respiratorios está generando un incremento de descompensaciones en pacientes con patologías crónicas, especialmente cardiópatas y personas con trastornos respiratorios, apuntan los médicos. Los colectivos más vulnerables, personas mayores, inmunodeprimidas o con enfermedades oncohematológicas, están siendo los más afectados por estas complicaciones.

Como consecuencia, la presión asistencial sobre los hospitales ha aumentado significativamente, incrementándose tanto los ingresos como la tasa de hospitalización por cuadros de descompensación. En la actualidad, la tasa de hospitalización por afecciones respiratorias se sitúa ya en 15 casos por cada 100.000 habitantes.

La mayoría, gripe

"La mayor parte de estos casos, en torno a uno 26%, están provocados por la gripe, fundamentalmente la gripe A", comenta el doctor Javier Millán, vicepresidente de SEMES. "Un 2% son cuadros relacionados con el COVID, y un 4% con el virus respiratorio sincitial". Además, señala que probablemente el adelanto en este pico endémico estacional está relacionado con la variante K de la gripe A. "Parece ser que la velocidad de transmisión es mucho más rápida, aunque no está demostrado se asocie a una mayor gravedad de los casos".

Según explica el vicepresidente de SEMES "este aumento de la demanda asistencial hace especialmente necesario poner en marcha planes de contingencia para evitar la sobresaturación de nuestros servicios y garantizar su capacidad de respuesta. En realidad, hablamos de la capacidad de respuesta de todo el sistema sanitario".

Seguimiento continuo

El urgenciólogo subraya la importancia de establecer un seguimiento continuo de la ocupación hospitalaria con el fin de asegurar la disponibilidad de camas para ingresos urgentes. Esto permitiría agilizar el drenaje de pacientes desde las Urgencias y evitar las largas esperas que, en ocasiones, se producen a la hora de acceder a una cama de hospitalización: "Es fundamental activar planes específicos para reforzar con personal los servicios de Urgencias y Emergencias", continúa.

Con datos de SEMES, en Catalunya, el ascenso de gripe lleva cinco semanas con incidencia de 164 (124-203) casos por 100.000 habitantes; predominando subtipo AH3N2, con variante K en el 58,3 %. Por otra parte, en País Vasco ha bajado el diagnóstico de síndromes gripales, por primera vez, desde el inicio de la temporada.

En comunidades como Navarra, los niveles epidémicos de gripe, sobre todo el virus H3N2 (variante K) están en 116 casos por 100.000 habitantes. Además, los expertos señalan que hay más afectación en niños y adolescentes, aunque aumentando en todas las franjas de edad. Lo mismo sucede en Cantabria, con un aumento claro de gripe A y H3N2, o Comunidad Valencia, que registra un 10% de aumento.

En Murcia, ha crecido el número de ingresos y la espera de cama de hospitalización. En Castilla y León se observa un aumento de las consultas en urgencias en todos los grupos de edad, y de las hospitalizaciones en menores de 5 y mayores de 75 años.