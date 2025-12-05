Consumo garantizará un 90% de frutas y hortalizas frescas de temporada y menús variados en hospitales y residencias

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha visitado este viernes en Toledo el Hospital Nacional de Parapléjicos, en el marco del desarrollo del Real Decreto de Alimentación Saludable en hospitales y residencias sobre el que trabaja el Ministerio de Consumo. Durante su visita, el ministro ha anunciado que el texto normativo sobre el que trabaja Consumo, y en el que Sanidad es coproponente, también va a fomentar los productos sostenibles y de cercanía, garantizando que, al menos, el 90% de las raciones de frutas y verduras que se sirvan en los hospitales y residencias deban ser frescas y de temporada, así como un 10% de producción ecológica y un 10% procedente de circuitos cortos.

Además, el Real Decreto establecerá que aquellos centros que cuenten con posibilidad de instalaciones para cocina, la totalidad de las comidas deberán ser preparadas en dichas instalaciones, una medida que busca evitar la utilización de productos precocinados y alimentos ultraprocesados. Para asegurar la variedad en los menús, Consumo establecerá que los menús no puedan repetirse al menos cada 14 días en hospitales y 28 días en residencias.

Rotación de menús

El Hospital de Toledo es un ejemplo de buen hacer culinario. Ofrece a sus pacientes una alimentación saludable y equilibrada basada en una rotación de menús estacional, objetivo que persigue Consumo para fomentar que las personas ingresadas en hospitales y centros residenciales tengan derecho a una alimentación sana en línea con las recomendaciones de organismos científicos y sanitarios como la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) o la OMS (Organización Mundial de la Salud).

"No es aceptable que precisamente a donde se acude para ser curado se proporcionen alimentos insanos o inadecuados. Es un contrasentido y un clamor social", ha dicho Bustinduy. El ministro ha destacado que proyectos como el del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, referente en lesión medular en España, demuestran la importancia de apostar por el consumo de proximidad y por la incorporación de productos frescos y de temporada en los centros donde se cuida a las personas.

Menús adaptados

Los centros hospitalarios, residencias y centros de día también deberán disponer de menús especiales adaptados a las necesidades individuales de las personas usuarias, por motivos de salud, éticos o religiosos. Todas las limitaciones alimentarias incluidas en el Real Decreto podrán ser modificadas a petición expresa de la persona usuaria, siempre que sea compatible con sus condiciones clínicas, nutricionales y funcionales, y cuente con la valoración favorable del equipo asistencial responsable.

En esta misma línea, Consumo ya anunció hace unos días que este Real Decreto va a retirar los alimentos ultraprocesados de los menús de niños, niñas y adolescentes ingresados, siguiendo la estela del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que aprobó el Gobierno en abril de 2025, a través del cual se garantizó que todos los niños y niñas tengan cinco comidas saludables a la semana en los centros escolares promoviendo el consumo diario de frutas y verduras frescas y de temporada.