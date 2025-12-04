La Síndica de Greuges investiga la falta de atención 24 horas para el ictus en Lleida y Tarragona

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha abierto una actuación de oficio para conocer la cobertura de la trombectomía mecánica en Catalunya, una de las técnicas más efectivas para reducir las secuelas de pacientes que han sufrido un ictus. La Sindicatura quiere determinar si existe discriminación territorial dado que el tratamiento no es homogéneo en todo el territorio catalán: Barcelona y Girona lo ofrecen las 24 horas, siete días a la semana, pero los hospitales de referencia de Lleida y Tarragona solo lo ofrecen en horarios limitados y nunca en fin de semana.

En el caso de Lleida, el Hospital Arnau de Vilanova solo atiende de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas. En Tarragona, el Hospital Joan XXIII atiende de lunes a viernes entre las 08.00 y las 20.00, aunque tienen ya previsto ampliar el servicio.

Esto obliga a muchos pacientes de ictus a tratarse en Barcelona, con el posible retraso asistencial que ello comporta, a pesar de que la evidencia científica demuestra que el retraso en el inicio del tratamiento del ictus reduce significativamente las posibilidades de recuperación.

El ictus es la segunda causa de muerte en Catalunya y la primera de discapacidad permanente en adultos. La rapidez en la atención es un factor determinante para la conservación de la autonomía del paciente y se insiste en que la trombectomía mecánica es una de las técnicas más eficaces para tratarlo.

Por todo ello, la Síndica quiere saber si está previsto prestar este servicio de 24 horas en Lleida y Tarragona, y si existen datos por territorio sobre las secuelas de los pacientes de ictus. También solicita que se estudie ampliar este servicio a las zonas más extremas del país, como las Terres de l’Ebre. En palabras de Esther Giménez-Salinas, "es necesario asegurar que todas las personas, independientemente del territorio donde viven, tengan acceso a los tratamientos que pueden evitar discapacidades graves o salvar vidas".

Hace unos días en el Parlament, a preguntas de Junts sobre esta limitada atención, la consellera de Salut, Olga Pané, argumentaba que los pocos casos de ictus que hay en Lleida y Tarragona, con una mortalidad inferior a la media catalana, no justifican que el servicio de atención a las trombectomías funcione las 24 horas del día de lunes a domingo. Según la consellera, la mortalidad por trombectomía en pacientes después del tercer mes del ictus se sitúa en Tarragona en un 16%, en Lleida en un 18% y la media catalana es del 21%.

Pané admitió que los hospitales Arnau de Vilanova de Lleida y Joan XXIII de Tarragona tienen falta de profesionales y también dijo que, si el servicio ampliara su horario, los sanitarios deberían librar al día siguiente y no podrían realizar otras tareas. Recordó que cuando el tratamiento al paciente es en horario de noche o en fin de semana, franjas horarias en que el servicio no está operativo en Lleida y Tarragona, se deriva a estas personas al Hospital de Bellvitge. Sí apuntó que la disponibilidad de los procedimientos durante 12 horas diarias, incluidos sábado y domingo, en Lleida y Tarragona, "es un objetivo".