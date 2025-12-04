La gripe ya satura los hospitales catalanes: camas en los pasillos de Urgencias del Mar y 8 horas de espera en Sant Joan de Déu

La incidencia de la gripe en Catalunya es de 164 casos por cada 100.000 habitantes, según datos del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) correspondientes a la semana del 24 al 30 de noviembre, lo que equivale a un nivel epidémico aún intermedio. En la temporada actual, tanto en cuanto a positividad de los tests en la población pediátrica como en las incidencias estimadas en adultos, la tendencia de ascenso del virus se ha registrado antes y de forma "más marcada" que en la temporada anterior. La saturación ya se ha trasladado a los hospitales y centros de Atención Primaria (CAP).

La situación en los CAP catalanes "es actualmente muy tensa" por el aumento de casos de gripe, señala el sindicato CSIF. El Servei Català de Salut activó el pasado 1 de diciembre su programa de contrataciones de refuerzo de invierno. Durante la semana epidemiológica 48, la incidencia del conjunto de las infecciones respiratorias agudas (IRA) es de 777 afectados por 100.000 habitantes, equivalente a 63.053 casos de IRA y manteniéndose al nivel basal de transmisión.

Saturación en Urgencias

Salut ya avanzó el miércoles que el pico de la gripe llegará a Catalunya entre este próximo fin de semana y Navidad. Con datos recabados por EL PERIÓDICO, el colapso ya se vive, también, en las unidades de Urgencias de distintos hospitales. Según información facilitada por fuentes sanitarias, el pasado martes pasaron 500 niños por las Urgencias del Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona). Los servicios de Urgencias del gran centro pediátrico, que registran esperas de hasta 8 horas, están "tensionados", no solo por la gripe, sino también por otros virus respiratorios. Esa tensión, añaden las mismas fuentes, también se ha trasladado a la UCI pediátrica.

Precisamente este jueves se ha conocido que los casos de gripe detectados en Atención Primaria en el todo el Estado se han incrementado un 42% en una semana, hasta alcanzar una tasa de 170,4 contagios por cada 100.000 habitantes. En este momento, destaca el incremento en niños, con el doble de contagios entre los pequeños de 1 a 4 años y casi el triple en los menores de 1. Así se desprende del último boletín epidemiológico del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), del Instituto de Salud Carlos III, que mantiene la tendencia al alza de todas las infecciones respiratorias –gripe, covid-19 y Virus Respiratorio Sincitial (VRS)–, causante de la bronquiolitis entre el 24 y el 30 de noviembre.

Personas jóvenes

"Estamos muy llenos. Hay mucha afluencia y más demora que de costumbre", indican también fuentes del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau que aluden, cómo no, al empuje del pico de gripe que, sin embargo, aún no está provocando esperas tan largas en Urgencias como en Sant Joan de Déu.

En el centro, precisan, están atendiendo a personas jóvenes que podrían haber sido diagnosticadas en Atención Primaria y también a personas más mayores con insuficiencia respiratoria que sí tienen que ingresar en el hospital. Las Urgencias también están "muy saturadas" en el Hospital del Mar, admiten desde este centro, en el que, como puede apreciarse en el vídeo que acompaña a esta pieza, hay camas en los pasillos de la unidad.

La gripe en Catalunya ha superado el nivel basal de transmisión y se sitúa en el nivel moderado, por lo que la Conselleria de Salud, siguiendo las recomendaciones acordadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades, aconseja el uso de la mascarilla quirúrgica en áreas sensibles de los hospitales, como unidades oncológicas o de trasplantes. Asimismo, se intensifica el uso de mascarilla por parte de personas con síntomas y en entornos vulnerables, y en centros residenciales se mantiene su uso continuado por trabajadores con síntomas.