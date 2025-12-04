Una dieta vegetariana poco sana empeora la calidad del esperma

Un estudio liderado por la Universidad de Girona (UdG) apunta que las dietas vegetarianas poco saludables (donde predominan productos refinados y azucarados) se asocian con más daños en el ADN de los espermatozoides.

El estudio ha analizado la calidad de los espermatozoides de 200 voluntarios y también sus hábitos alimentarios. Algunos seguían una dieta mediterránea, otros una occidental, otros una dieta vegetariana saludable y otros una vegetariana poco saludable. Los investigadores remarcan la importancia de mantener una buena alimentación para preservar el ADN del esperma y mejorar la capacidad de concepción y el desarrollo del embrión. En este sentido, subrayan que no todas las dietas vegetarianas son igual de saludables.

Las dietas basadas en productos refinados o azucarados o en ultraprocesados, aunque sean vegetarianos, empeoran la salud espermática

La investigación ha sido liderada por el investigador posdoctoral de la Universidad de Girona (UdG) y del Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG), Marc Llavanera, bajo la dirección del profesor lector e investigador de la URL Albert Salas-Huetos. También han participado Nancy Babio y Jordi Salas-Salvadó (URL) y el investigador de la UdG Marc Yeste.

El equipo investigador, que forma parte del proyecto internacional Led-Fertyl, analizó la calidad de la cromatina de los espermatozoides mediante pruebas de laboratorio reconocidas. También estudió los hábitos alimentarios de 200 voluntarios para determinar hasta qué punto seguían diferentes tipos de dietas, como patrones vegetarianos saludables y no saludables, la dieta mediterránea o una dieta de tipo occidental.

Hasta ahora, el equipo ya había realizado algunas investigaciones que apuntaban que la dieta mediterránea y los patrones vegetales saludables se asocian con una mejor calidad seminal, mientras que las dietas poco saludables aportan peores resultados. Ahora, el nuevo estudio remarca que no todas las dietas vegetarianas son igual de saludables. Aquellas que se basan en productos refinados o azucarados, o en alimentos ultraprocesados, aunque sean vegetarianos, comportan un empeoramiento de la salud espermática.

Por el contrario, alimentos como la fruta, los cereales integrales, las legumbres y los frutos secos se relacionan con mejores resultados. El estudio se ha publicado recientemente en la revista científica 'Reproductive BioMedicine Online' y es el primer trabajo epidemiológico que relaciona de manera directa los patrones alimentarios con la integridad del material genético del espermatozoide.