Contagios al alza
El pico de la gripe llegará a Catalunya entre este fin de semana y Navidad
El virus se ha intensificado esta última semana y está ya en fase epidémica moderada, con 137 casos por cada 100.000 habitantes
Teletrabajo, mascarillas y refuerzo de las Urgencias: así es el plan contra la gripe que votan hoy las comunidades
Laura Teixidor
La gripe sigue en aumento en Catalunya y la última semana ha dado un salto notable hasta alcanzar una tasa de 137 casos por cada 100.000 habitantes, situando al país en un nivel epidémico moderado. El virus empezó a circular con más intensidad a partir de la semana 45, cuando se superó el umbral epidémico con 45 casos por 100.000 habitantes, y desde entonces la actividad gripal no ha dejado de crecer.
El incremento más acusado se ha producido entre las semanas 47 y 48, especialmente entre niños y adolescentes, que presentan las tasas más altas (267 y 343 casos por 100.000 habitantes en los grupos de 0-4 y 5-14 años).
Las tasas más elevadas se están dando entre niños y adolescentes
Los servicios de vigilancia alertan de que la circulación del virus seguirá aumentando y prevén que el pico llegue entre el puente de diciembre y antes de Navidad, un adelanto respecto a temporadas anteriores.
Salut recuerda que este es un buen momento para vacunarse
Ante este escenario, el Departament de Salut recuerda que este es un buen momento para vacunarse, especialmente porque la inmunización tarda unos días en generar protección. Desde este lunes, la vacunación está abierta a toda la población, más allá de los grupos prioritarios.
Girona entra ahora en fase epidémica
A diferencia del conjunto de Catalunya, las comarcas de Girona han entrado en fase epidémica más tarde. Durante la semana 48 (del 24 al 30 de noviembre), la incidencia ha subido hasta los 82 casos por cada 100.000 habitantes, casi el doble que la semana anterior (44) y por encima del umbral epidémico, aunque el nivel de circulación sigue siendo bajo. En cifras absolutas, los contagios han pasado de 415 a 770 en solo siete días, un incremento del 85%.
El virus también se ha adelantado respecto al año pasado: mientras que en 2024 Girona no alcanzó el nivel epidémico hasta la semana 50 (41 casos/100.000), este año ya lo ha hecho en la semana 48 y con una tasa casi el doble (82).
Como en el conjunto de Catalunya, los niños son el grupo más afectado. En Girona, los menores de 0 a 4 años presentan una tasa de 150 casos por 100.000 habitantes, el doble que la semana anterior. También destacan los grupos de 5-14 años (103) y 15-44 años (103), ambos por encima de la media. Entre la población de 45-59 años, la tasa alcanza los 76 casos y entre los mayores de 60 años se sitúa en 41.
Aunque Girona se encuentra todavía en un nivel epidémico menos avanzado que Catalunya, el patrón de crecimiento es similar y el repunte repentino —especialmente en las edades más jóvenes— indica que podría acercarse al nivel moderado en las próximas semanas.
