Médicos de toda España ultiman una huelga nacional del 9 al 12 de diciembre contra el Estatuto Marco: "La profesión ha dicho basta"

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ultiman los detalles para las próximas jornadas de huelga nacional, el 9, 10, 11 y 12 de diciembre, que han convocado para mostrar el rechazo de la profesión al borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad, después de que en los últimos meses no se haya producido ningún avance en las reivindicaciones del colectivo. Una convocatoria de paro a la que se han sumado otros sindicatos autonómicos que no pertenecen a CESM, de Madrid, Galicia, Catalunya o Navarra.

El objetivo de los médicos con las cuatro jornadas consecutivas de paro, que arrancan pasado el Puente de la Constitución, es claro:" lograr un Estatuto propio que dignifique la labor profesional y ponga fin a las injustas condiciones laborales que arrastra el colectivo", indican desde el sindicato madrileño AMYTS. La huelga arrancará con una manifestación el martes 9 de diciembre a las 10:00 horas, que partirá desde el Congreso de los Diputados y concluirá frente al Ministerio de Sanidad.

A todos los niveles

La convocatoria de huelga en Madrid afecta a todos los médicos y facultativos de la región incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al SERMAS (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón).

"La profesión ya ha dicho basta ante el maltrato de las administraciones. Tras la huelga masiva del 3 de octubre, los médicos mantienen la movilización y las protestas no se detendrán. En este contexto, APEMYF, a la que pertenece AMYTS, ha anunciado nuevas jornadas de huelga los días 14 y 15 de enero de 2026, como inicio de acciones de carácter indefinido si no se atienden las demandas del colectivo", indica el sindicato médico mayoritario en la comunidad madrileña.

Huelga en Catalunya

También el sindicato Metges de Catalunya (MC) ha vuelto a convocar una huelga para todos los médicos de la sanidad pública (Institut Català de la Salut) y concertada (Servei Català de la Salut). La movilización será, en este caso, los días 9 y 10 de diciembre y 14 y 15 de enero de 2026. El pasado 3 de octubre, MC ya convocó una huelga de 24 horas en el territorio para protestar por el Estatuto Marco (los facultativos reclaman un convenio específico para su gremio) y por las guardias sin cotizar. Unos 2.000 médicos se concentraron entonces ante la sede de la Conselleria de Salut en Barcelona.

Desde CESM, se indica que este viernes enviarán una convocatoria recordando los lugares de concentraciones de todas las comunidades a las que pertenecen sus sindicatos autonómicos. Cerca de tres mil médicos se daban cita el 15 de noviembre en Madrid en una manifestación convocada por el Comité de Huelga de la CESM y el Sindicato Médico Andaluz, la última movilización hasta el momento antes de las cuatro jornadas consecutivas de huelga nacional fijadas para este mes de diciembre.

Rechazo

Una vez más, mostraron el rechazo de la profesión al borrador de Estatuto Marco. Las reivindicaciones del colectivo siguen pasando por un ámbito de negociación y un estatuto propios que permitan la negociación directa de las condiciones laborales de los profesionales y que recojan sus especiales condiciones de formación y responsabilidad.

Además, reclaman una clasificación profesional adecuada con retribuciones justas aparejadas; una regulación de la jubilación que permita un retiro voluntario, anticipado y parcial sin merma económica; una jornada máxima de 35 horas donde cualquier exceso sea voluntario, pactado y retribuido de forma específica y unas garantías efectivas de descanso y conciliación que no dependa de las "necesidades del servicio".