La Consejería de Sanidad se reunirá con el grupo Ribera para abordar la crisis tras las indicaciones de un directivo a "desandar el camino" para reducir las listas de espera en Torrejón

"Desde la Consejería de Sanidad no se ha detectado hasta la fecha ningún incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público. La Consejería dispone de los mecanismos necesarios para garantizar la adecuada prestación de la asistencia". Esa ha sido la respuesta del Gobierno madrileño después de que se conociera que en una reunión el pasado septiembre Pablo Gallart, el CEO del grupo Ribera, que gestiona el hospital público de Torrejón, instó a responsables del hospital a "desandar el camino" en el esfuerzo por reducir las listas de espera.

"Se ha personado en el hospital un equipo multidisciplinar de la Consejería para constatar in situ la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos y se ha convocado con carácter de urgencia una reunión con la cúpula directiva de la empresa", añade la Consejería de Sanidad en un comunicado. Tras los resultados de ambas medidas, el departamento que dirige Fátima Matute adoptará "todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder".

"En ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud", concluyen.

"Todos sabéis que la elasticidad de la junta de resultados a la lista de espera es directa", se escucha decir a Gallart en unos audios de esa reunión publicados hoy por El País. "Lo sabéis porque es lo que acabamos de hacer en sentido contrario en Torrejón. O sea, en Torrejón, en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es que desandemos el camino". La idea, añade el consejero delegado de Ribera, es "hacer iteraciones hasta que al final pudiéramos alcanzar un EBITDA [beneficios antes de impuestos] de cuatro o cinco millones de euros".

"Estoy convencido de que vamos a llegar", se escucha a Gallart en la grabación. "Estoy convencido. Igual de fácil que ha sido en el pasado, aumentar cuatro o cinco millones los gastos, principalmente de personal para aumentar o reducir esta espera, no me cabe en la cabeza que no es igual de fácil hacer el camino contrario. De verdad". Desde la gerencia del Hospital de Torrejón se afirma que las reuniones son de carácter privado y fuera de ese entorno, el contenido puede quedar "malinterpretado".

"Las reuniones empresariales internas son de carácter privado y su contenido está dirigido a personas con responsabilidad que conocen su área de trabajo y son capaces de entender el contexto", se mantiene en un comunicado. "Fuera de este entorno, el contenido puede verse alterado o malinterpretado y perder el sentido". Además, se insiste en la voluntad de hospital de ofrecer una atención "de la máxima calidad" a los pacientes de Torrejón y de toda la Comunidad de Madrid que lo eligen, "tal y como muestran los resultados de las auditorias de diferentes organismos independientes y los registros de la propia Consejería de Sanidad".

En el escrito se califica de "incuestionable" "el buen hacer y la ética de los profesionales que hoy forman parte del Hospital Universitario de Torrejón" y se subraya el propósito del grupo sanitario Ribera de seguir trabajando "con el único objetivo de cuidar de la salud de los pacientes, como demuestran las reducidas listas de espera, los indicadores de calidad asistencial y de gestión".

"En lo referente a los hospitales de titularidad pública con gestión indirecta, como es el caso del Hospital Universitario de Torrejón, el Sermas vela por el cumplimiento riguroso de los indicadores y criterios de gestión requeridos y realiza un control y seguimiento continuo de su actividad para garantizar que la prestación de sus servicios es correcta", insistían desde la Consejería a primera hora de la mañana, proclamando la "transparente y eficaz" gestión de las listas de espera.

"La Consejería de Sanidad está siempre encima de todos y cada uno de los hospitales, sea cual sea el tipo de gestión que tengan para una atención excelente de todos los ciudadanos en todos y cada uno de los hospitales", ha manifestado el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. "La Consejería está en contacto con el equipo directivo para pedir cuántas explicaciones sean necesarias", ha añadido antes de defender el sistema de libre de elección de hospitales, que a quien "beneficia", ha subrayado, es a los ciudadanos, "que eligen el tipo de atención y el centro hospitalario donde libremente desean ser atendidos".

"Pacientes como clientes"

El asunto, no obstante, ofrece munición a la oposición en un momento en el que desde el Gobierno central se cuestiona el modelo de gestión público privada de la sanidad implantado en cinco hospitales de Madrid, el de Torrejón entre ellos. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entrado en el debate y ha asegurado en un tuit que el Ejecutivo defenderá la sanidad pública "con todos los instrumentos del Estado".

"Este es el modelo del PP: hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse. El CEO de una empresa decidiendo sobre la vida de la gente: en eso consiste la privatización de la sanidad. Más listas de espera, más rentabilidad, más injusticias", ha apuntado Sánchez, quien hace unas semanas, desde la tribuna del Congreso de los Diputados ya acusó a Ayuso de convertir Madrid "en un casino en el que Quirón siempre gana".

"Hacen crecer las listas de espera a cambio de engordar las cuentas de resultados de los hospitales públicos de gestión privada. ¡Están RECHAZANDO pacientes! Este es el modelo Ayuso, ponerlo todo en venta a costa de lo más sagrado: tu salud", ha señalado el secretario general del PSOE madrileño y ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la red social X.

Desde el PSOE-M se informa de que los servicios jurídicos del partido están estudiando emprender acciones legales contra el gobierno de Ayuso "tras conocerse las prácticas contra los pacientes de la sanidad pública de la empresa privada que gestiona el hospital de Torrejón" y de que el Grupo Parlamentario Socialista va a solicitar la comparecencia de la consejera de Sanidad , Fátima Matute, en la Asamblea de Madrid para que dé explicaciones al respecto. "Lo que hemos sabido del hospital de Torrejón demuestra que se trata a los pacientes como clientes. Las privatizaciones convierten un derecho de todos en el negocio de unos pocos", ha insistido López.

También Más Madrid ha elevado las críticas. "El CEO de Ribera, la empresa privada que controla el hospital de Torrejón, ordena subir las listas de espera para aumentar el beneficio", ha publicado en X la portavoz de la formación, Manuela Bergerot. "Este es el modelo de Ayuso. Es aterrador. Se trata de que estemos peor para que ellos ganen más", añade.

La ministra de Sanidad y dirigente del partido regionalista Mónica García ha asegurado, por su parte, que el modelo sanitario del PP "deja la sanidad en manos de empresas que seleccionan a los pacientes priorizando los beneficios económicos". "Los pacientes que no dan dinero, los que “perjudican a la privada”, para la sanidad pública mientras Ayuso la asfixia", ha añadido. "El dinero por encima de las vidas".

"Seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA de la sociedad y qué procesos sí lo son y qué actividad nos interesa más hacer", traslada Gallart en la reunión según los audios publicados. "Seguro que estamos haciendo mucha actividad no cápita que no nos es contributiva. Es decir, que nos está perjudicando".

Más Madrid prepara, igualmente acciones legales contra el Gobierno regional "ante la grave vulneración de la protección del derecho a la salud y la perversión del uso de la sanidad pública madrileña, puesta al servicio del interés económico de las empresas", anuncian. Además, han registrado en la Asamblea la petición de comparecencia del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart.