Uno de cada tres catalanes debe esperar más de cinco días para lograr cita en un CAP

El Departament de Salut ha publicado un informe pormenorizado, con 520 indicadores, 163 de ellos nuevos, que permite obtener una radiografía completa del sistema de salud catalán y, por ende, de la evolución sanitaria de la población. El estudio de Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (Aquas) muestra un balance globalmente positivo, con una mejora de la mortalidad y de varios de los indicadores que miden la asistencia que se ofrecen en los CAP y hospitales, pero con importantes retos pendientes, como las sempiternas listas de espera, el uso creciente de fármacos y el avance de la diabetes y el sobrepeso.

Por ejemplo, es llamativo que el 36% de la población tenga que esperar más de cinco días para conseguir cita en un Centro de Atención Primaria (CAP), cinco puntos más que en 2023 y 13 puntos más que en 2022. De ellos, dos de cada diez tienen que esperar más de 10 días. Además, la percepción ciudadana ha empeorado: el 37% considera que no es fácil conseguir cita, cuatro puntos más que en 2022.

En este contexto, cada catalán realizó en 2024 una media de seis visitas anuales a un CAP, un 10% menos que el año anterior. Un 64% fueron presenciales, pero el uso de los canales digitales se consolida: un 51% de la población utilizó 'La Meva Salut', el portal en línea, con un aumento del 5% respecto a 2023, lo que según el informe significa que esta plataforma es "bien aceptada" por la ciudadanía.

Por el contrario, las hospitalizaciones domiciliarias han crecido un 11% y el número de visitas a los centros de salud mental ambulatoria aumentan un 10%, pero disminuye un 5% la prevalencia de diagnósticos de trastornos mentales.

Listas de espera para las cirugías

Las listas quirúrgicas presentan claroscuros. Los procedimientos con un tiempo tasado se mantienen estables o mejoran. Así, el 67% de las prótesis de rodilla, el 73,1% de cadera y el 84,6% de cataratas se operan dentro de los 180 días. En cambio, las intervenciones de menor complejidad y sin tope legal acumulan más personas y más días en lista de espera, en parte porque se está priorizando a quienes superan los tiempos recomendados, según el informe.

Asimismo, el estudio mide la "adecuación clínica"; es decir, la reducción de procedimientos o pruebas innecesarias. En este indicador, destaca que se ha reducido un 27% el uso injustificado de la prescripción de vitamina D y un 16% el uso inadecuado de antibióticos en faringitis de adultos. Además, las cesáreas en partos de bajo riesgo bajan ligeramente (hasta el 18,9%, pero siguen por encima del 15% recomendado por la OMS). En este ámbito destaca también que se ha reducido el porcentaje de pacientes que pasa más de 24 horas en urgencias (15%) y crece ligeramente el porcentaje de casos realmente graves (40%), lo que indica la mejor utilización de este recurso.

Aumentan las caídas

En el apartado seguridad del paciente, uno de los datos más preocupantes es que aumentan un 9% las caídas de personas ingresadas (hasta el 2%) pero se reducen las infecciones por bacterias a través del catéter en hospitales. En atención intermedia, sin embargo, crecen (un 25%) las infecciones en cuidados paliativos, que afectan a casi la mitad de los pacientes ingresados.

En términos generales, la mortalidad estandarizada –ajustada a la estructura de edad– cae un 2,8%, hasta una tasa de 736 por 100.000 habitantes, el valor más bajo desde 2017. Así, la mortalidad intrahospitalaria mejora en la mayoría de patologías, pero empeora en insuficiencia cardiaca, infarto, neumonía, fractura de fémur y asma.

Además, los grandes factores de riesgo se mantienen relativamente estables. Aumenta ligeramente la diabetes tipo 2 (un 6% respecto al 2018, hasta afectar al 6,9% de la población), y la obesidad y el sobrepeso (que afectan al 17,6% y 13,2% respectivamente), pero sin llegar a los índices de 2018.

Fármacos

El informe también indica que la polimedicación –es decir, las personas que consumen más de 10 fármacos diferentes al día– se mantiene estable, en el 4% de la población, pero es especialmente frecuente en personas mayores (más del 20% en mayores de 75 años).

Asimismo, aumenta ligeramente el consumo de antibióticos (hasta el 24,5%), así como de fármacos que ayudan a reducir el colesterol y los triglicéridos (12,3%), de antidepresivos (11,6%), antidiabéticos (6,7%) y antipsicóticos (3,7%). Aun así, el volumen de prescripción de antibióticos se sitúa por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Y en los hospitales, destaca la mejora del uso de fármacos biosimilares, alcanzando los objetivos marcados para 2024.

Por último, el informe destaca un aumento de la cobertura de los nuevos roles profesionales incorporados a la atención primaria y comunitaria, como fisioterapeuta, referente de bienestar emocional y dietista-nutricionista.