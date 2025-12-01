Día Mundial del Sida
El número de infecciones por VIH en Catalunya disminuye ligeramente
En 2024, se registraron 487 nuevos diagnósticos
Se estima que actualmente hay 36.524 catalanes que viven con la infección, aunque el 5,8% lo desconoce
La lista de espera para acceder a la 'pastilla anti-VIH' asciende a 30 meses: 20 personas se contagian durante el proceso
Ferran Pujol, director de CheckPoint: "Hay unidades de VIH que deben dispensar la pastilla de la Prep y que tienen el programa parado"
El número de nuevos diagnósticos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) sigue a la baja en Catalunya, que registró 487 nuevos casos durante 2024. Se calcula que 36.524 personas viven con el VIH en Catalunya, aunque el 5,8% de los infectados no lo saben. Aún así, la tasa de prevalencia del virus representa ahora 6,1 casos por cada 100.000 habitantes, prácticamente la mitad de la que se daba el 2010, cuando la tasa era de 12,2 infecciones por cada 100.000 habitantes. Los datos provienen del Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las ETS y el sida de Catalunya.
El Departament de Salut atribuye la tendencia a la expansión del tratamiento, al aumento del uso de la profilaxis pre-exposición al VIH (Prep) y al amplio abanico de intervenciones desplegadas en todos los ámbitos durante estos años. Aún así, la principal vía de transmisión del 2024 fue la sexual: un 53,6% de los nuevos diagnósticos se produjeron entre hombres que tienen sexo con otros hombres y un 44,5% fueron hombres y mujeres heterosexuales.
La principal vía de transmisión del VIH en 2024 fue la sexual
Propuestas de futuro
Este lunes, coincidiendo con el Día Mundial del Sida, Salut ha hecho público un manifiesto, firmado por más de 120 entidades, en el que se compromete a trabajar con el objetivo de que el VIH haya dejado de ser una amenaza para la salud pública el 2030. Para ello, la conselleria trabaja en el marco de Plan de acción ante el VIH y otras ETS 2021-2023, que coordina la Subdirección General de Adicciones, VIH, ETS y Hepatitis Víricas.
Este plan incluye actuaciones como un plan para garantizar la accesibilidad a los preservativos, la provisión de material divulgativo adaptado a las nuevas tecnologías o la distribución de más 740.000 jeringuillas higiénicas. También ofrecen apoyo económico a los proyectos de prevención desplegados por entidades comunitarias –que han recibido 1.784.520 euros– y han diversificado progresivamente la oferta para realizar la prueba de detección del VIH a través de oenegés, farmacias y la propia red sanitaria.
Una de las estrategias que Salut considera más eficientes para prevenir el VIH es la Prep que de momento se dispensa en 21 dispositivos sanitarios de todo Catalunya y del que actualmente se benefician más de 13.000 personas. El departament trabaja actualmente para poder garantizar el acceso a estas pastillas a todos aquellos que lo necesiten, ya que se ha probado como una medida efectiva para prevenir el virus entre personas con alto riesgo de infección.
Salut trabaja para que la Prep llegue a todas aquellas personas que la necesitan
Así, Catalunya ha progresado gradualmente en el conocimiento y el abordaje de la infección y ya cumple con el objetivo '90-90-90' del Programa de las Naciones Unidas para el VIH (Onusida). El 94% de las personas infectadas por el VIH lo sabe, el 93% están en tratamiento y el 96% tienen la carga viral indetectable, superando así el lindar del 90% para cada categoría que plantea Onusida.
Un estigma persistente
Salut también trabaja para asegurar la calidad de vida de las personas infectadas y trabaja de forma coordinada con el Departament d'Igualtat i Feminisme y el Comité Primer de Desembre para impulsar un Pacto Social contra la discriminación de las personas con VIH. El objetivo del acuerdo es cambiar la percepción del VIH en la sociedad, luchar contra la serofobia y garantizar el acceso igualitario a servicios, prestaciones y trabajo de las personas con el virus.
- Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
- Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
- Los Mossos alertan de la 'reinversión' de los que cultivan marihuana: con un gasto de 6.000 euros se obtienen 24.000
- Mercè Conangla, experta en educación emocional: 'Si a los jóvenes prefieren que el Estado les sustente será un campo abierto a las dictaduras
- El sospechoso principal del crimen de Helena Jubany declara este viernes ante el juez acorralado por las pruebas de ADN
- Hallado muerto en un hotel de Barcelona, en circunstancias poco claras, un joven italiano que llevaba días desaparecido: los Mossos investigan las causas
- Solo el 39% de vecinos de Barcelona y el 16% de L'Hospitalet usan el catalán en su día a día