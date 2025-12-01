El número de infecciones por VIH en Catalunya disminuye ligeramente

El número de nuevos diagnósticos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) sigue a la baja en Catalunya, que registró 487 nuevos casos durante 2024. Se calcula que 36.524 personas viven con el VIH en Catalunya, aunque el 5,8% de los infectados no lo saben. Aún así, la tasa de prevalencia del virus representa ahora 6,1 casos por cada 100.000 habitantes, prácticamente la mitad de la que se daba el 2010, cuando la tasa era de 12,2 infecciones por cada 100.000 habitantes. Los datos provienen del Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las ETS y el sida de Catalunya.

El Departament de Salut atribuye la tendencia a la expansión del tratamiento, al aumento del uso de la profilaxis pre-exposición al VIH (Prep) y al amplio abanico de intervenciones desplegadas en todos los ámbitos durante estos años. Aún así, la principal vía de transmisión del 2024 fue la sexual: un 53,6% de los nuevos diagnósticos se produjeron entre hombres que tienen sexo con otros hombres y un 44,5% fueron hombres y mujeres heterosexuales.

Propuestas de futuro

Este lunes, coincidiendo con el Día Mundial del Sida, Salut ha hecho público un manifiesto, firmado por más de 120 entidades, en el que se compromete a trabajar con el objetivo de que el VIH haya dejado de ser una amenaza para la salud pública el 2030. Para ello, la conselleria trabaja en el marco de Plan de acción ante el VIH y otras ETS 2021-2023, que coordina la Subdirección General de Adicciones, VIH, ETS y Hepatitis Víricas.

Este plan incluye actuaciones como un plan para garantizar la accesibilidad a los preservativos, la provisión de material divulgativo adaptado a las nuevas tecnologías o la distribución de más 740.000 jeringuillas higiénicas. También ofrecen apoyo económico a los proyectos de prevención desplegados por entidades comunitarias –que han recibido 1.784.520 euros– y han diversificado progresivamente la oferta para realizar la prueba de detección del VIH a través de oenegés, farmacias y la propia red sanitaria.

Una de las estrategias que Salut considera más eficientes para prevenir el VIH es la Prep que de momento se dispensa en 21 dispositivos sanitarios de todo Catalunya y del que actualmente se benefician más de 13.000 personas. El departament trabaja actualmente para poder garantizar el acceso a estas pastillas a todos aquellos que lo necesiten, ya que se ha probado como una medida efectiva para prevenir el virus entre personas con alto riesgo de infección.

Así, Catalunya ha progresado gradualmente en el conocimiento y el abordaje de la infección y ya cumple con el objetivo '90-90-90' del Programa de las Naciones Unidas para el VIH (Onusida). El 94% de las personas infectadas por el VIH lo sabe, el 93% están en tratamiento y el 96% tienen la carga viral indetectable, superando así el lindar del 90% para cada categoría que plantea Onusida.

Un estigma persistente

Salut también trabaja para asegurar la calidad de vida de las personas infectadas y trabaja de forma coordinada con el Departament d'Igualtat i Feminisme y el Comité Primer de Desembre para impulsar un Pacto Social contra la discriminación de las personas con VIH. El objetivo del acuerdo es cambiar la percepción del VIH en la sociedad, luchar contra la serofobia y garantizar el acceso igualitario a servicios, prestaciones y trabajo de las personas con el virus.