Christian Gortázar, experto en peste porcina: "Ahora mismo, la mayor preocupación es que se extienda"

Preocupación entre los veterinarios por la reaparición de la peste porcina africana (PPA) de la que España se mantenía libre desde hace 30 años. "Los jabalís son una bomba de relojería", indican fuentes del sector. Sobre el terreno, en Barcelona, está Christian Gortázar, uno de los mayores expertos en este virus hemorrágico de altísima virulencia, letal para cerdos y jabalís. Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y responsable de la Unidad de Sanidad Animal del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC).

Todavía "es pronto" para tratar de predecir qué sucederá en los próximos días, señala. Sobre el origen del foco, indica que "lo más plausible es que sea un producto contaminado, que haya venido restos vía de comida que haya traído alguien: un camión, un turista... lo que sea".

Subraya Gortázar que el brote se ha registrado en "una zona con mucho nudo de autopistas; muy importante y donde hay mucho movimiento desde otros países europeos donde está la infección, con lo cual eso es lo más lógico". Catalunya analiza el origen del brote de peste porcina y especialistas apuntan a un residuo alimentario, como un bocadillo contaminado, como posible vía de entrada.

"La medida más fundamental es encontrar, retirar y destruir los cadáveres de jabalís que pueda haber", defiende Gortázar

El experto incide en la importancia que tiene en estos momentos una rápida actuación. "Evidentemente, la mayor preocupación es que se extienda, de forma que ahora todos los esfuerzos pasan por contenerlo (el brote) en una superficie lo más pequeña posible y en eso están ahora mismo los servicios veterinarios oficiales de Catalunya y también del Ministerio de Agricultura", añade.

En cuanto a las medidas de contención, señala que están establecidas en los protocolos que tiene la Unión Europea para este tipo de situaciones. "Lo que hay que hacer es, por un lado, reforzar la bioseguridad en explotaciones porcinas y, en cuanto a los jabalís, la medida más fundamental es encontrar, retirar y destruir los cadáveres que pueda haber en el campo porque son una fuente de nuevas infecciones. A partir de ahí, intentar que no salgan animales de la zona afectada por todos los medios posibles".

Población de jabalís

La misma inquietud traslada a este diario la Organización Colegial Veterinaria (OCV) que, sin embargo, considera importante subrayar que se trata exclusivamente de un asunto de sanidad animal, que no afecta a la salud humana y no supone ningún riesgo para la seguridad alimentaria. Aún así, la corporación muestra preocupación por el brote registrado en Catalunya e incide en la importancia del control de fauna silvestre para proteger la salud pública y animal, evitando la propagación de enfermedades.

Si se habla de jabalís, se estima que puede haber hasta tres millones en España. Sin embargo, Christian Gortázar considera que es difícil conocer el número exacto. Sí asegura que "son muchos y sabemos que bastantes más de los que había cuando se controló la peste porcina en 1994".

Las vacunas

Si se le pregunta por qué no existen vacunas para hacer frente a la peste porcina, indica que es de difícil respuesta. Este lunes, la farmacéutica catalana Hipra ha avanzado que empezará a ensayar el año que viene con animales los prototipos de vacunas contra la peste porcina africana que ha desarrollado. La farmacéutica lleva desde 2019 investigando el virus y hace dos años que lidera un proyecto europeo para desarrollar una vacuna contra la PPA.

Christian Gortázar, de momento, se muestra prudente. "Desafortunadamente, estamos todavía lejos. La cuestión es que las más seguras, las inactivadas, no funcionan con este virus tan complicado y las que funcionan, tienen una protección que nunca es del todo completa y, además, son vacunas vivas que se tarda mucho en desarrollar para que tengan una seguridad suficiente", concluye.