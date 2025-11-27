Sant Joan de Déu utiliza perros para favorecer el bienestar emocional de los jóvenes atendidos en Salud Mental

El mejor amigo del hombre, el perro, aporta calma, no juzga, genera vínculos afectivos y transmite energía positiva. Por todo ello, la Fundació Althaia de Manresa ha puesto en marcha un programa con perros dirigido a niños y jóvenes atendidos en el área de Salud Mental para mejorar su autoestima, su socialización, reducir los niveles de estrés y ayudarles a expresarse emocionalmente. El proyecto ha sido bautizado con el nombre de “Buenas patas”.

La terapia con perros —los profesionales prefieren llamarla intervención asistida— es, en este caso, pionera, ya que los animales no solo van a la Unidad de Hospitalización en Salud Mental Infantojuvenil para complementar los tratamientos habituales, sino que también hay jóvenes del hospital de día en tratamiento ambulatorio que participan en las actividades en la entidad El Racó de Milú, especializada en intervenciones asistidas con animales con más de 20 años de experiencia.

Kai y Bruc

Una vez a la semana, Kai, una perra labradora, y Bruc, un border collie, entran en el Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa acompañados por profesionales de El Racó de Milú encabezados por Maribel Vila. Han sido adiestrados y seleccionados para participar en sesiones grupales en los dos hospitales de día infantojuveniles del Centro de Salud Mental de Althaia y en la Unidad de Hospitalización en Salud Mental, donde hay jóvenes ingresados.

En estas sesiones, coordinadas por terapeutas de Althaia, se realizan dinámicas en las que se trabajan aspectos como la motivación, la expresión de las emociones, la autoestima... Se aprovechan los valores intrínsecos de los perros, como su fidelidad, su incapacidad de juzgar y sus respuestas invariables, para acompañar a los niños y jóvenes en su proceso de recuperación emocional y mejora personal.

La psicóloga clínica de Salud Mental de Althaia, Maria Jesús Creus, explica que los perros generan tranquilidad y calma, facilitan la comunicación con las terapeutas porque ayudan a romper la posible desconfianza que pueda haber o las dificultades para expresar sus emociones. También fomentan un «entorno de seguridad porque no tiene juicio». Esto es importante porque «muchas veces nuestros pacientes han sido juzgados». Con Kai y Bruc esto no pasa. «Tú puedes hacer lo que sea: puedes llorar, sufrir mucho, expresar todo lo que sientes, y el perro está allí y mantiene la calma».

Además de estas emociones, hay estudios que han demostrado que la interacción con animales disminuye los niveles de cortisol, hormona relacionada con el estrés, y aumenta la oxitocina, asociada a los vínculos y las conductas sociales. También influye en el sistema nervioso parasimpático y facilita un entorno de calma y estabilidad.

Un entorno seguro para expresarse

En este caso concreto «buscamos la mejora física, emocional, cognitiva y relacional» a través de dinámicas para trabajar la motivación, dice a su vez Vila. «Tenemos que pensar que a muchos de estos jóvenes les cuesta participar y disfrutar de actividades. Queremos crear un entorno muy seguro para poder trabajar mucho la expresión de las emociones, decir cómo nos sentimos y ponerle nombre a lo que nos pasa». También generar autoestima, «que se valoren, que se sientan válidos».

Kai y Bruc visitan Sant Joan de Déu todos los viernes. Ese mismo día, pacientes del hospital de día, acompañados por profesionales, también tienen la oportunidad de ir a la guardería canina que El Racó de Milú tiene en la avenida dels Dolors. Llevan a cabo tareas como pasear a los perros o aprender sobre su comportamiento. «Es un recurso diferente porque aquí no hay batas blancas, esto no es un hospital», afirma Vila, que junto con Victòria Pastor y Elda Cèspedes son el alma de El Racó de Milú.

Programa pionero

De esta forma, el programa permite hacer un acompañamiento a los niños y jóvenes ingresados en la unidad de hospitalización, a los del hospital de día y durante la fase de seguimiento ambulatorio. Esta continuidad es lo que hace que el programa sea pionero, ya que otros hospitales utilizan este recurso solo en la fase de hospitalización.

«Mucha gente empieza en el hospital y después muchas de estas personas van a El Racó de Milú, eso es lo que hace que este programa sea único», comenta Magda Pérez. Pérez y Lara Olivera son trabajadoras sociales de Salud Mental de Althaia. «Aquí dejas de ser un enfermo para ser una persona. Socializas y haces comunidad». Pérez afirma que «nuestra idea es humanizar la atención, y eso también exige ofrecer un plus más al tratamiento habitual, a la asistencia médica». Destaca que antes de entrar con los perros en Salud Mental «damos una vuelta por el hospital. Cuando vamos a Pediatría o a Oncología es una pasada, y cuando pasamos por las salas de espera es como si tuviéramos que ir a saludar a todo el mundo que está esperando».

Un refugio

«Este es un espacio donde me siento cómoda y, como me gustan tanto los animales y los perros, puedo estar aquí con gente que me acepta». Es la reflexión que hace Irina Fontanet, usuaria del servicio de Salud Mental infantojuvenil de la Fundació Althaia. Lo explica rodeada de perros en la guardería canina El Racó de Milú. Viene a ser un refugio para la joven. «Cuando me siento mal puedo venir aquí, y es un espacio donde me siento segura. Puedo venir, estoy con los perros y me entretengo. También hay que respetarlos, pero te lo puedes pasar muy bien».

Muchos de los jóvenes que participan en las intervenciones asistidas con perros en el Hospital Sant Joan de Déu continúan manteniendo el vínculo con El Racó de Milú y con los animales de los que se ocupan allí.

En el caso de Fontanet, explica que «me aportan emociones, y siempre positivas», y asegura que «venir aquí me salva muchas veces porque, si estoy de mal rollo, aquí te animan, ya sea por los perros o por la gente». Insiste en que «si traes malas energías, los perros vienen directamente hacia ti y te aportan felicidad, buenas vibraciones y energía positiva».