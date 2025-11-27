Ocho de cada diez pacientes catalanes llegan al sistema sanitario con cáncer de pulmón avanzado: "Las opciones se reducen de forma notable"

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha dado a conocer hoy, con motivo de la celebración en Barcelona de su XVI Congreso Anual, los datos más recientes sobre la situación de la patología en Catalunya, elaborados a partir de su Registro de Tumores Torácicos (RTT). Entre los resultados, que la mayor parte de los diagnósticos se sigue realizando en estadios avanzados. Representan el 53% de los casos registrados. En conjunto, ocho de cada diez pacientes catalanes llegan al sistema sanitario con enfermedad avanzada. "Cuando un diagnóstico se produce en estadio III o IV, las opciones de tratamiento con intención curativa se reducen de forma notable", explica el doctor Mariano Provencio, presidente del GECP.

Con 4.689 pacientes registrados en este territorio, la fotografía que ofrece el análisis permite conocer con precisión el perfil clínico y demográfico de los pacientes catalanes. Confirma que el cáncer de pulmón sigue concentrándose mayoritariamente entre los 60 y los 80 años. Cerca del 65% de los diagnósticos se producen en estos tramos de edad, lo que, según el doctor Bartomeu Massuti, secretario del GECP, refleja tanto la exposición acumulada al tabaco durante décadas como el impacto del envejecimiento de la población en la incidencia de la enfermedad.

Mayores de 80 años

El especialista añade que la presencia de casi un 9% de pacientes mayores de 80 años al diagnóstico obliga a adaptar los abordajes terapéuticos a personas con mayor fragilidad y comorbilidades. En cuanto al sexo, los datos mantienen la tendencia conocida en España: el cáncer de pulmón continúa siendo más frecuente en varones, que representan el 73,9% de los casos registrados en Catalunya, frente al 26% de mujeres.

El tabaco sigue siendo "un factor determinante" en la aparición del tumor. En Catalunya, el patrón es "prácticamente idéntico" al observado en el resto del país: el 43,8% de los pacientes son exfumadores y el 42,6% fumadores activos en el momento del diagnóstico, mientras que solo el 12,6% nunca ha fumado. El doctor Provencio subraya que estas cifras "confirman que el tabaquismo continúa condicionando de manera directa la carga de la enfermedad en nuestra población".

Los recursos

"Debemos mejorar los recursos de nuestro sistema sanitario, creando rutas rápidas de diagnóstico, con circuitos claros y eficientes desde la sospecha clínica hasta la confirmación, siempre con una visión multidisciplinar que integre a Atención Primaria, neumología, radiología, cirugía torácica, oncología médica y anatomía patológica", destaca el presidente del GECP. Se necesita, considera, un Plan Integral de Cáncer de Pulmón que coordine todas estas acciones: prevención y cesación tabáquica, detección precoz, rutas rápidas de diagnóstico precoz, protocolos homogéneos, inversión tecnológica y fortalecimiento de Atención Primaria.

Los datos del Registro de Tumores Torácicos en Catalunya se presentan durante la celebración en Barcelona del Congress on Lung Cancer, organizado por el GECP. En esta edición, cuenta con la participación de más de 500 especialistas nacionales e internacionales procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Irlanda y de centros de referencia de todo el país.