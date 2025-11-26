Catalunya impulsará un Observatorio de Salud Mental y un atlas con los recursos disponibles

Políticas públicas
La directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, ha avanzado que el Govern impulsará la creación de un Observatorio de Salud Mental para evaluar el impacto de las políticas públicas en este ámbito, así como un atlas en el que consten los recursos disponibles.
Lo ha dicho este miércoles tras comparecer ante la Comisión de Políticas de Juventud del Parlament para informar sobre las acciones y desarrollo de las medidas de este pacto dirigidas a los jóvenes.
Sobre las nuevas medidas anunciadas, ha reivindicado: "Tenemos la responsabilidad de crear un espacio donde toda la ciudadanía pueda encontrar toda la información y los recursos de una forma fácil y directa a través de todos los canales".
Arnal ha hecho un llamamiento a todos los sectores ante un "problema complejo que requiere soluciones complejas" y considera necesario un cambio de mirada que pasa por hacer un abordaje integral, transversal y coordinado entre todos los agentes implicados.
Además, según ella, el sistema vive una metamorfosis: "Hasta ahora hablábamos de un sistema de salud mental y lo que estamos construyendo es un sistema comunitario que no solo haga intervención sino también prevención, promoción y predicción".
