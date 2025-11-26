Mark Klein, director digital de ERGO, uno de los mayores grupos aseguradores de Europa: "La IA nos da capacidades que no teníamos"

Barcelona acoge este miércoles el evento DKV Health4Good en el que la compañía aseguradora dará a conocer al ganador de la 4.ª edición de la iniciativa Desafío DKV, este año enfocada en impulsar soluciones digitales para la identificación precoz de enfermedades. Ocasión para hablar con Fernando Campos, CEO de la compañía, y con Mark Klein, director digital de ERGO -uno de los mayores grupos aseguradores de Europa, del que forma parte DKV Seguros-, de tecnología y retos del sector. Y, sobre todo, de salud digital. "La IA está haciéndonos más fuertes y nos da capacidades que no teníamos. La coordinación entre humanos y tecnología garantizará el futuro", sostiene Klein.

"En salud digital hablamos de un ecosistema. Al final existe la tecnología, pero que el hecho de que estemos todos juntos y podamos colaborar, nos ayuda a encontrar las soluciones. La digitalización es el pegamento que hace posible esto", explica Mark Klein. ERGO tiene el propósito de convertirse en una de las aseguradoras digitales líderes del mundo, con una estrategia centrada en hacer el seguro más fácil, simple y accesible mediante tecnología y modelos híbridos. La inteligencia artificial, y especialmente la generativa, es un pilar estratégico para transformar toda la cadena de valor aseguradora y mejorar la experiencia de los clientes, señala.

Agilidad y personalización

ERGO ya cuenta con alrededor de 120 casos de uso de IA implementados en distintas áreas del negocio, todos ellos en operación real. "Básicamente, tenemos implementaciones a lo largo de toda la cadena de valores y eso se expandirá. Empezamos en 2017 y hemos ido expandiendo el uso, por lo que la organización está preparada: sabe qué significa la AI, cómo funciona, qué va a pasar. Es muy importante, porque el elemento clave de una transformación digital es la transformación cultural", apunta Klein. En este sentido, Campos señala que en DKV están implementando el programa SinergIA, para formar a los empleados en España sobre las posibilidades de la IA y cómo utilizarla.

La tecnología ayuda a que el médico puede dedicarle al paciente al descargarle de tareas administrativas Fernando Campos, CEO de DKV

"Se habla mucho de cómo la inteligencia artificial va a destruir trabajos pero realmente nosotros la visión que tenemos es mucho más positiva. El trabajo de la gente se va a enriquecer. Lo que sí va a pasar es que va a haber dos tipos de personas, los que lo utilizan y los que no", indica por su parte Fernando Campos. Si se habla de salud digital, añade, se hace de "agilidad, accesibilidad y personalización". La tecnología lo que hace es potenciar la interacción humana y mejorar el tiempo de atención que el médico puede dedicar al paciente, descargándole de otras tareas administrativas, subraya.

Capacidades digitales

"El 48% de nuestros clientes ya acceden a nuestras capacidades digitales. Tenemos 30.000 usuarios únicos de la app 'Quiero Cuidarme Más' y más de 10.000 chats médicos y 6.000 videollamadas cada mes, o sea que la tecnología está en un uso muy intensivo. Otro tema es la penetración tan alta que hay de móviles en España y la calidad de nuestra red que permite que podamos aplicarla de una manera mucho más fácil que otros países. Usamos mucho la tecnología en medicina preventiva, en concreto en cardiovascular, una de las patologías más importantes que existe en la población española".

DKV ha desarrollado un ecosistema digital basado en historia clínica electrónica, telemedicina -muy útil en zonas rurales, precisa Campos- monitorización remota, inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y plataformas para acompañar a sus asegurados en prevención y bienestar. La compañía defiende que la digitalización no sustituirá a la atención sanitaria tradicional, sino que la complementará, mejorando la accesibilidad, reduciendo tiempos de espera y personalizando la experiencia.

Apostamos por el modelo híbrido porque somos conscientes de que no todos nuestros asegurados son digitales Fernando Campos (DKV)

Eso sí, Fernando Campos es consciente de que existe una brecha digital y no todos los asegurados, en una España con una población cada vez más envejecida, son nativos digitales. "Hay que tenerlo en cuenta. Queremos evitar el error que ha cometido la banca eliminando las oficinas y forzando a todo el mundo a ser digital. Es muy importante para nosotros y, por eso, apostamos por un modelo híbrido", finaliza.