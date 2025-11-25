Uno de cada tres médicos catalanes tiene consulta privada

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) calcula que unos 15.300 médicos realizan algún tipo de actividad privada, el 32% del total de colegiados menores de 75 años. La encuesta a los profesionales del sector, presentada este martes, también recoge que el 34% de la población tiene un seguro privado de salud, frente al 28% de 2019 –datos de la Encuesta de Salud de Catalunya (ESCA)–.

La sección de Médicos de Seguro Libre de Barcelona (CoMB) ha pedido ayuda al Departament de Salut para negociar con las aseguradoras mejoras retributivas u otros aspectos como limitar las subidas de cuotas a las personas mayores. El CoMB también ha alertado de que una mayor flexibilidad del sector privado puede captar médicos en un contexto de escasez de profesionales.

La presidenta del Colegio de Médicos de Barcelona (CoMB), Elvira Bisbe, ha señalado que los profesionales ven como “bondades” del sector privado una mayor flexibilidad o posibilidad de conciliación y que esta puede ser una “herramienta de atracción de talento” en un contexto en el que faltan médicos, sobre todo en algunas especialidades.

“Es un aspecto que nos preocupa. Los hospitales privados pueden ofrecer estas condiciones para captar médicos. Quizá desde el punto de vista retributivo (el sector) no es tan excelente y necesitaría mejorar, pero desde el punto de vista profesional resulta muy atractivo. Creemos que es un tema que, ante la falta de médicos, probablemente pueda mostrar movimiento en los próximos meses o años”, ha afirmado Bisbe, que también ha hecho referencia a la puesta en marcha de nuevos hospitales privados en el área de Barcelona.