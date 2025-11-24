Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VIRUS

Infecciones respiratorias: la incidencia por gripe crece un 144 % y por covid cae el 80 %

La incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) tanto por covid como por gripe y VRS, ha aumentado un 5,7 % hasta situarse en 739,2 casos por cada cien mil personas

Imagen de archivo de vacunas contra la gripe, en un centro de salud

Imagen de archivo de vacunas contra la gripe, en un centro de salud / Alberto Ortega/Europa Press

EFE

EFE

La incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) por gripe y por virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, ha crecido en la última semana en la Comunitat Valenciana un 144,3 y un 8,9 %, respectivamente, mientras que por covid-19 ha descendido un 80 %.

Según datos del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad, en la cuadragésimo sexta semana del año (del 10 al 16 de noviembre), la incidencia de IRA por gripe ha sido de 32,5 casos por cada cien mil personas, frente a los 13,3 casos de la semana anterior, lo que supone un aumento del 144,3 %.

Baja el covid

En el caso del virus respiratorio sincitial (VRS), en la semana 46 del año la incidencia de infecciones respiratorias agudas es de 24,4 casos por cada cien mil personas, mientras que en la semana 45 (del 3 al 9 de noviembre) era de 22,4 casos, lo que supone un aumento del 8,9 %.

En el caso de la covid, en la cuadragésima sexta semana del año la incidencia de infecciones respiratorias agudas es de 8,1 casos por cada cien mil personas, y una semana antes era de 39,9 casos, lo que supone un descenso del 80 %.

Por edades

Respecto a la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) tanto por covid como por gripe y VRS, ha aumentado un 5,7 % en la semana 46 de este año hasta situarse en 739,2 casos por cada cien mil personas, frente a los 699,2 casos de la semana anterior.

Por edades, ha subido un 5,4 % la incidencia de casos en menores de 4 años, al pasar de los 3.163,6 casos por cada cien mil habitantes en la semana del 3 al 9 de noviembre a 3.337,7 en la del 10 al 16 de noviembre. En el caso de los mayores de 65 años también ha aumentado un 6,7 % al pasar de la incidencia de 611,1 casos en la semana 45 a 651,9 en la 46, según los dados del SiVIRA.

Sobre la incidencia de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas graves, ha subido ligeramente en la última semana hasta situarse en 11 casos por cada cien mil personas, frente a los 10,1 de la semana anterior

TEMAS

