Catalunya lidera la tasa de donación de tejidos de personas fallecidas en España en 2024

Un solo donante de tejidos puede ayudar a cerca de 100 personas. El trasplante de tejidos es una terapia consolidada en España y, en ocasiones, la única alternativa terapéutica disponible para el paciente. El año pasado, 7.429 personas donaron tejidos para trasplante, lo que se corresponde con una tasa de 152,6 por millón de población (pmp). Su generosidad permitió la realización de 54.474 implantes de todo tipo de tejidos para diferentes aplicaciones clínicas en España. Catalunya encabeza la mayor tasa de donación de tejidos de personas fallecidas en España en 2024.

Así lo confirma la memoria que acaba de publicar la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). A diferencia de los órganos, los tejidos pueden almacenarse durante largos periodos de tiempo, asegurando su calidad y seguridad para que los especialistas puedan solicitar el tejido requerido para el tratamiento de los pacientes en el momento adecuado. En la actualidad, en España son 94 los establecimientos que procesan y almacenan tejidos, 239 los centros de obtención y 933 los centros de implante que cuentan con la autorización específica para realizar esta actividad.

Tras el fallecimiento

De los 7.429 donantes de tejidos del pasado año, 4.958 (101,8 p.m.p.) donaron tejidos tras su fallecimiento y 1.461 (30,0 p.m.p.) lo hicieron en vida. Además, se obtuvieron 1.010 calotas para autotrasplante. Se trata de la actividad de donación de tejidos más elevada en nuestra historia, tanto en números absolutos, como en tasa pmp., resalta la ONT.

La donación de tejidos tras el fallecimiento aumentó un 13% con respecto al año 2023. Catalunya lideró este tipo de donación (253,6 p.m.p.), seguida de Navarra (106,0 p.m.p.) y la Comunidad Valenciana (98,1 p.m.p.). En términos porcentuales, las comunidades autónomas en las que más aumentó la donación de tejidos de personas fallecidas a lo largo del último año fueron Navarra (+45%), La Rioja (+40%) y Madrid (+31%).

Cirugías de prótesis de cadera

El tejido osteotendinoso (mayoritariamente hueso) es el más numeroso en cuanto a disponibilidad y uso clínico. En 2024, 2.888 personas donaron este tejido (1.176 donantes fallecidos y 702 donantes vivos, a los que se suma la obtención de 1.010 calotas para uso autólogo). El tejido osteotendinoso que se dona en vida con más frecuencia es la cabeza femoral por parte de personas que se someten a cirugía de prótesis de cadera.

En 2024, en el conjunto de todos los establecimientos de tejidos de España se dispuso de 51.738 unidades/piezas de este tipo de tejido para uso clínico. El más numeroso fue la matriz ósea (20.347 piezas), seguida del material óseo de relleno (17.047 unidades).

El número de procedimientos realizados con tejido osteotendinoso en nuestro país el pasado año fue de 34.333. La mayoría de intervenciones realizadas fueron de cirugía ortopédica y maxilofacial (30.883), seguidas de procedimientos de cirugía dental, implantes principalmente (3.219), y otras aplicaciones (238).

Tejido ocular

En lo que se refiere al tejido ocular, en 2024 un total de 4.765 personas donaron córnea o esclera tras fallecer, lo que supone un incremento del 12% con respecto a 2023. Estas donaciones permitieron realizar 6.845 implantes de tejido ocular en España, la mayoría trasplantes de córneas. En concreto, el pasado año se realizaron 5.853 trasplantes de córneas (3.137 queratoplastias endoteliales, 2.347 penetrantes y 369 de tipo lamelar anterior).

Además, 366 personas donaron piel y se realizaron 213 implantes de tejido cutáneo. Su uso mayoritario es para el tratamiento de heridas y quemaduras.

Bebés donantes

La donación de tejido cardiaco registró 260 donantes el pasado año. Cinco de ellos fueron donantes pediátricos de válvulas cardiacas, ya que, con frecuencia, bebés de pequeño tamaño cuyos padres solicitaron la donación de sus órganos, pero no pudieron ser donantes de corazón por diferentes motivos, sí pudieron donar este tipo de tejido. El reemplazo de válvulas cardiacas es el procedimiento más habitual para que el que se utiliza. Así, el año pasado se realizaron 198 implantes de este tipo, mientras 26 se destinaron a la reconstrucción cardiaca y 9 a otro tipo de intervenciones.

Fueron 190 (3,9 pmp) las personas que donaron segmentos vasculares (arterias y venas) en 2024. Gracias a este gesto, se realizaron 188 procedimientos de implante de tejido vascular. Con respecto a la donación de placenta, el pasado año 775 mujeres donaron placenta. En 2024 se realizaron 12.040 procedimientos con tejido placentario. El uso mayoritario fue la aplicación de gotas de extracto de membrana amniótica para uso oftalmológico, con un total de 9.569 procedimientos.