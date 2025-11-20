La muerte de un zorro por gripe aviar en Zaragoza acerca el virus a los humanos en España

Un zorro apareció muerto en la provincia de Zaragoza contagiado de gripe aviar (H5N1). Se trata del primer caso confirmado en España de un mamífero en la actual oleada de la epidemia y un nuevo paso del virus porque supone un salto entre especies. Como explica el Ministerio de Sanidad, la gripe aviar, en este momento, es una enfermedad animal que se transmite de ave a ave y, excepcionalmente, de ave a humano, pero no de forma "eficaz" de humano a humano. Esta última transmisión sólo será posible cuando el virus mute y adquiera esa capacidad, lo que podría provocar una situación de pandemia. Estas son algunas claves sobre una enfermedad infecciosa que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que tiene potencial en convertirse en la próxima pandemia.

¿Por qué se contagió el zorro? Este mamífero se contagió, probablemente, por comer un ave muerta o por estar en contacto estrecho con un ave enferma. "Si es solo un caso, en principio no pasa nada. Pero podría haber otros zorros muertos o felinos que también fallecieron en el campo y la montaña sin nosotros saberlo", advierte el epidemiólogo Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). En España no se han dado casos en humanos de gripe aviar.

¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que, en un momento dado, pueda haber muchos mamíferos contagiados y el virus pase a los humanos. Es un escenario que no está ocurriendo. Pero si realmente el virus saltara a las personas y estas se fueran contagiando entre ellos, habría una pandemia. "El contagio en este mamífero acerca la gripe aviar a los humanos", dice Caylà. A escala mundial, sí que existe una pandemia de gripe aviar pero solo entre aves. "Para los humanos, ahora mismo, el riesgo podría venir por el contacto con aves contagiados o por comer aves contagiadas y no bien cocinadas", añade. Eso sí, añade, la gripe aviar en humanos tiene una letalidad "nada despreciable": "A escala mundial este 2025 hubo mil casos en humanos y la mitad habrían muerto". Y no: la actual vacuna de la gripe no nos protegería de la gripe aviar o su barrera sería "muy limitada".

¿Las mascotas pueden contagiar al humano? "Es una cuestión de probabilidades —responde Caylà—. Que pase de un ave a una mascota como un canario o un perro es poco probable y diría que no se conoce ningún caso. Que pase de una mascota a una persona… a día de hoy es prácticamente imposible". Dice lo mismo el Ministerio de Sanidad, que además recuerda que, en el caso de los pájaros domésticos que se venden en tiendas de animales, todos ellos son objeto de controles sanitarios regulares en los puntos de importación para evitar que entren en España animales enfermos. "Además, y siguiendo las decisiones de la Comisión Europea, está prohibida la importación de aves de las zonas en las que la gripe aviar es endémica. Es importante que no se adquieran pájaros de este tipo fuera de los establecimientos autorizados para evitar cualquier riesgo", insiste Sanidad.

¿Qué situación vive España? En España se están produciendo contagios en aves de corral. Recientemente, la Comunidad de Madrid sacrificó casi medio millón de gallinas por un brote de gripe aviar en Valdemoro. "Acciones como esta es lo que provoca el incremento de los precios de los huevos", señala Caylà. Según el Ministerio de Sanidad, tanto en España como en el resto de Europa no se produce casi nunca un contacto tan estrecho entre aves y seres humanos como el que se da en los países en los que se han registrado casos de gripe aviar en personas. Además, las condiciones higiénico-sanitarias en España son también muy distintas. Por este motivo, tal como ha valorado el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), el riesgo de que se produzcan contagios en humanos en Europa es muy bajo y está limitado a aquellas personas que puedan tener un contacto muy estrecho con aves, que son las que deben extremar las medidas de precaución (trabajadores de granjas y personas en contacto con aves, servicios veterinarios, personal encargado de la eliminación de las aves afectadas…). Entre la población general, las posibilidades de contagio, según el ECDE, son en este momento "prácticamente cero", dice Sanidad.