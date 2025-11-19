Al menos 20 usuarios de BCN CheckPoint se contagiaron de VIH por una lista de espera que ya alcanza los 30 meses

Al menos 20 usuarios de BCN CheckPoint (el centro comunitario especializado en la detección del VIH y otras infecciones de transmisión sexual) mientras aguardaban el acceso a la Prep, la 'pastilla antisida' que evita el contagio del virus del sida. Desde 2019, la Prep está financiada por el sistema público de salud, pero BCN CheckPoint empezó en 2017 a tratar a los primeros usuarios que compraban el fármaco en el mercado negro pero que necesitaban un control clínico regular, algo que va asociado a la ingesta de la pastilla. Este centro es el principal prescriptor de España de Prep, un medicamento que ha cambiado completamente la realidad de un colectivo, el gay, históricamente estigmatizado y discriminado y sobre el que ha recaído durante décadas la espada de Damocles del VIH/sida.

En seis años, la demanda de la Prep (de la que hacen uso, principalmente, hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans) se ha disparado no solo en Catalunya, sino en toda España y Europa. BCN CheckPoint, que abrió otro servicio especializado en Prep (BCN Prep Point), trata a la mitad de usuarios de Prep de toda Catalunya y sus listas de espera ya alcanzan los 30 meses: dos años y medio. El año pasado, la espera era de 16 meses, cifra que ofrece una idea del crecimiento exponencial. Solo en este centro hay 4.000 usuarios aguardando a la pastilla (en 2021 eran 500) y otros 4.200 están en tratamiento.

En estos seis años, al menos 20 usuarios de BCN CheckPoint que aguardaban el acceso a la Prep en este centro se han contagiado de VIH. Es solo una cifra estimada. "Seguro que hay muchos más casos. Estas 20 personas son gente que estaba en la lista de espera, ha vuelto a nuestro centro a hacerse controles y a la que hemos diagnosticado VIH. Calculamos que, a partir de ahora, entre 12 y 14 usuarios de nuestro de centro se contagiarán de VIH esperando la Prep", ha dicho este miércoles Félix Pérez, coordinador de estudios de BCN Checkpoint. El centro habla de "colapso absoluto": en Barcelona hay un "bloqueo" y la gente no puede entrar en el circuito. En paralelo a la Prep, solo el año pasado, BCN CheckPoint asumió cerca de 8.000 urgencias de ITS derivados del sistema público debido al "desmantelamiento progresivo" de dispositivos.

Nuevas infecciones

Estas cifras corresponden a un estudio que se presentará la semana que viene en el XVI Congreso Nacional de Gesida 2025, en Granada, y que el centro ha querido avanzar a los medios en una rueda de prensa del Col·legi de Periodistes de Catalunya. "BCN CheckPoint no puede ahora mismo incorporar nuevas personas a la Prep", ha advertido Pérez. Junto a él, el director de BCN CheckPoint, Ferran Pujol, ha recordado que, "por cada diagnóstico de VIH —y el centro ha detectado a más de 2.000 personas en los últimos años—, se han evitado ocho". "Podemos decir que hemos evitado unas 16.000 infecciones de VIH. Cuando damos Prep a una persona evitamos nuevas infecciones", ha dicho Pujol, quien ha reivindicado que esta pastilla "no es para personas con prácticas de riesgo", sino para personas que tiene relaciones sexuales, sean con más o con menos parejas, y que se "responsabiliza" de su salud y de su comunidad.

Pujol ha instado a la Conselleria de Salut a mover fichar y ampliar los recursos. "La Prep se debería dispensar en 19 hospitales de Catalunya [además de CheckPoint y de Drassanes, el centro de ITS adscrito a Vall d'Hebron]. Sin embargo, algunos como Sant Pau no han puesto en marcha aún el programa. Salut no está garantizando que todas estas unidades dispensen la Prep porque no ha aumentado los recursos destinados a este propósito desde hace años", ha reclamado Pujol. Aun así, ha reconocido que el centro recibe financiación "directa e indirecta" de la conselleria. Por ejemplo, los médicos que trabajan en BCN CheckPoint son del Institut Català de la Salud (ICS).

El director médico de este centro, Ángel Rivero, ha hablado sin ambages de "colapso absoluto". "Pese a haber simplificado al mínimo las visitas de los usuarios con Prep [se empezaron haciendo cuatro controles médicos al año para detectar otras posibles ITS, pero se pasaron a dos, ya que esta estrategia demostró ser igual de efectiva] hay mucha lista de espera. Y esto es una prestación del servicio público", ha dicho Rivero, quien además ha llamado a "priorizar" el programa de la Prep en las "personas migrantes".

Además, esta "barrera" en el acceso a la Prep está provocando otro efecto: el mercado negro. "Estamos detectando compra y venta de Prep fuera de los circuitos legales, sin controles clínicos ni trazabilidad del medicamento. La gente busca protegerse por su cuenta, pero lo hace sin supervisión médica, con los riesgos que eso comporta", ha señalado Pujol.