Catalunya aprueba la ley de la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària que coordinará los cuidados a la población

El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles con los votos de PSC, Junts, ERC y Comuns la Ley de la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària (AGAISS), que entrará en funcionamiento dentro de un año y operará a pleno rendimiento en dos. Este organismo, que unirá los servicios sanitarios y sociales para tratar tanto a ancianos como a personas dependientes, es un "paso decisivo" para avanzar en un "sistema más humano y eficiente", en palabras de Aina Plaza, la directora general de Planificació en Salut de la Conselleria de Salut. El PPC y Aliança se han abstenido en la votación mientras que Vox y la CUP han votado en contra.

Durante el debate parlamentario, la consellera de Salut, Olga Pané, ha destacado que la AGAISS garantizará la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y de servicios sociales, mientras que la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, ha subrayado que se abre una "nueva etapa" para integrar dos pilares del Estado del bienestar y cambiar de manera "profunda" la atención a la población.

La agencia, que estará adscrita al departamento (Salut o Drets Socials) que el Govern decida más adelante, busca integrar los diferentes servicios para que el paciente deje de dar vueltas por el sistema y esté bien atendido en su casa, cuando la situación así lo posibilite. Para el Govern, que lleva años defendiendo este proyecto (lo anunció el anterior Ejecutivo, en manos de ERC), esta agencia es un "hito", como la califica Jordi Amblàs, director de Atenció Integrada Social i Sanitària de Salut y uno de los impulsores.

La agencia entrará en funcionamiento dentro de un año y operará a pleno rendimiento dentro de dos

Amblàs pone cifras a la situación. Catalunya es uno de los territorios "más envejecidos del mundo": casi un 20% de la población tiene más de 65 años. Unas 260.000 personas tienen más de 84 años. Las previsiones son que en 2050 haya más de un millón de personas con más de 80 años. En Catalunya hay un millón de personas que requieren atención sanitaria y social recurrente. Son mayoritariamente personas mayores, pero también otras con discapacidad y dependencia, o con problemas de salud mental y adicciones. También con problemas de cronicidad o en fase de final de vida.

Cada paciente tendrá un único referente, acudirá a una "ventana única" y tendrá un "plan multidimensional" personalizado

"A menudo sometemos a esta población a un circuito que dificulta la mejor respuesta —esgrime Amblàs—. Una persona con necesidades de atención social y sanitaria puede ser atendida por hasta 20 recursos diferentes, muchos de forma descoordinada". La "fragmentación", advierte este gerontólogo, tiene "consecuencias" para la persona, los profesionales y el sistema. La agencia viene a acabar con este deambular por servicios diferentes-

Un único referente

Así, esta agencia busca superar "décadas de fragmentación" entre ambos ámbitos y a acabar con el deambular de los usuarios por servicios diferentes. En la AGAISS estarán integrados diferentes organismo, desde la Generalitat hasta los entes locales, el sector social y sanitario, los profesionales, las entidades y la ciudadanía. Además, cada paciente tendrá un único referente, es decir, un gestor (puede ser un médico, enfermera o terapeuta ocupacional) que se encargará de su caso y se coordinará con los ámbitos que corresponda. Así, habrá una "ventana única" y cada persona recibirá un "plan multidimensional" personalizado (coherente y sin contradicciones, como ocurre a veces), explica Conxita Barbeta, directora d’Atenció Integrada Social i Sanitària de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió.

La agencia situará la atención domiciliaria y comunitaria como una "prioridad de país"

La agencia, además, situará la atención domiciliaria y comunitaria como una "prioridad de país" y reorientará el sistema hacia el entorno domiciliario y comunitario, evitando las institucionalizaciones innecesarias. Tendrá en cuenta los principios de proximidad y equidad territorial en toda Catalunya y estará basada en la descentralización, eficacia y eficiencia.

Primeros beneficios en las residencias

El Govern confía en que esta agencia servirá para cambiar el modelo de atención. La filosofía de la agencia, apostando por la coordinación entre Drets Socials y Salut, ya se ha empezado a llevar a la práctica de forma inicial. Donde se ha avanzado más ha sido en las residencias de ancianos: el 95% del millar de residencias ya está coordinado con la atención primaria y el 99,4% de los 320 equipos de atención primaria que tienen residencias en su área de influencia ya están coordinados con los centros residenciales.

Los beneficios de esta colaboración ya se están viendo: en los territorios donde la atención social y sanitaria está más integrada se ha logrado disminuir un 20% el riesgo de ingresar en una residencia para personas mayores, se han reducido un 13% los ingresos hospitalarios y un 10% la polimedicación. De momento, la experiencia funciona en 18 territorios.