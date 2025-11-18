José Viña, experto en longevidad: "Una siesta corta te hace ser más activo por la tarde y trabajar con más creatividad”

José Viña es uno de los investigadores españoles más reconocidos en el ámbito del envejecimiento, con más de 350 estudios publicados. Es catedrático de Fisiología de la Universitat de València, donde lidera un grupo de investigación sobre el envejecimiento saludable. Tras más de 30 años dedicados a este complejo ámbito de la medicina, ha publicado 'La ciencia de la longevidad' (Penguin Libros), donde desgrana qué hacer para tener una vida sana y larga. Y no vale solo con comer bien y hacer algo de ejercicio. Lo explica en esta entrevista, donde también indica que España es uno de los países con más investigación y nivel en este terreno.

-¿Cuándo empezamos a envejecer y por qué?

-El envejecimiento se inicia alrededor de los 30 años, por eso es importante empezar a cuidarse cuando uno es joven, porque las causas ocurren en la juventud y los efectos aparecen cuando uno es mayor.

-En la ‘Ciencia de la Longevidad’ expone cómo cuidarse para tener un envejecimiento saludable, con una dieta equilibrada y ejercicio. Pero también incide en otros factores más desconocidos, como el estrés.

-Se trata de una reacción a un fenómeno anormal que a lo largo de milenios ha generado una respuesta física. Por ejemplo, si [nuestros ancestros] veían un león, tenían que luchar o huir. Pero en los últimos 200 años, la respuesta ya no es física, es un estrés que llamamos social, continuo y no estamos preparados hormonalmente para luchar contra él Por eso digo que es el gran asesino de nuestros días: genera un envejecimiento acelerado y eso se ha visto en personas y en animales. Por ejemplo, los tejidos se hacen más duros, menos elásticos y aumenta el riesgo de arterioesclerosis, de glucemia, de tener diabetes, etcétera. Además, nos evita prestar una atención adecuada. Lo fundamental no es no tener estrés, sino que no se controle.

La reacción hormonal que tenemos ante el estrés acaba siendo adictiva en la mayoría de las personas

-Sostiene que el estrés engancha. ¿Por qué?

-Porque la adrenalina es una de las hormonas asociadas al estrés. Y el primer paso para sintetizar adrenalina es la formación de DOPA, una sustancia que engancha. O sea, que te estás dopando cada vez que sintetizas adrenalina, cada vez que sufres un episodio de estrés, estás produciendo una sustancia que te engancha. Por lo tanto, la reacción hormonal que tenemos ante el estrés acaba siendo adictiva en la mayoría de las personas.

-¿Y la adicción al estrés a qué nos lleva?

-A no hacer las cosas despacio y bien, a la multitarea, a querer llegar a todo, a imaginarse que van a pasar cosas que luego no suceden, a tomar sufrimientos ajenos.

-¿Cómo podemos desestresarnos en la sociedad actual?

Los grandes maestros ya lo han dicho, como Buda. Básicamente, es medir si puedes reaccionar ante el estrés, si lo puedes resolver, en cuyo caso es un reto. Pero si la situación te supera y no tienes recursos para afrontarla, es una amenaza, pide ayuda, a quien haga falta.

El envejecimiento no es una enfermedad, es algo normal, pero hay enfermedades que se asocian, por ejemplo, el alzhéimer o la artrosis

-Comenta en el libro que muchas personas llegan cansados a casa, se ponen la tele y picotean, pero es malo. ¿Por qué?

-Porque picoteamos cosas con mucho sabor, pero poco valor nutricional y a veces bebemos alcohol, lo cual es también muy peligroso y no hay que hacerlo para relajarse. En cuanto a ver la tele o la tablet, está bien si se hace poco tiempo y de manera activa. Por ejemplo, eligiendo qué programa ver, pero a veces nos ponemos delante de la televisión y empezamos a pasar canales sin sentido. Leer una novela puede ser igual de relajante o hacer meditación, pero es más constructivo. El problema es el ocio pasivo.

-Muchos de los trabajos actuales implican estar ocho o nueve horas sentados en una oficina. ¿Se puede contrarrestar sus efectos haciendo ejercicio en el tiempo libre?

-Sí, haciendo deporte e integrando el ejercicio en tu vida diaria. Es decir, no tomando el ascensor o yendo andando al trabajo.

Una siesta corta te hace ser más activo por la tarde, te permite trabajar con más actividad y creatividad

-Usted aboga por las siestas cortas, de unos 20 minutos, ¿cree que las empresas deberían favorecerlas con flexibilidad de horarios o habilitando salas para ello?

-Yo no soy quien para dar lecciones a las empresas, pero un rato de descanso te hace estar más activo por la tarde, te permite trabajar con más actividad y creatividad la segunda parte del día.

-Se está invirtiendo mucho en investigaciones destinadas a frenar el envejecimiento. ¿Cuáles son, en su opinión, las áreas más avanzadas?

-En investigación no se puede saber qué va a salir primero, pero una de las líneas interesantes es aplicar la biología molecular y celular al envejecimiento. Esto nos está permitiendo aprender cosas como que las vías metabólicas y celulares se estropean más cuando uno envejece. Otra nueva línea se llama gerociencia y consiste en aplicar los conocimientos sobre envejecimiento para entender las enfermedades asociadas. El envejecimiento no es una enfermedad, es algo normal, pero hay enfermedades que se asocian, por ejemplo, el alzhéimer o a la artrosis. Estamos intentando entender cómo tratarlas a la luz de los conocimientos sobre el envejecimiento.

España se ha convertido en un núcleo de investigación en envejecimiento, con más nivel que algunos países del entorno

-Y, en España, ¿qué trabajos son los más interesantes?

-España se ha convertido en un núcleo de investigación en envejecimiento, con más nivel que algunos países del entorno. Por ejemplo, hay investigación genética muy buena; investigación en centenarios; en cómo retrasar la fragilidad y cómo evitar la dependencia. También se están buscando suplementos y fármacos que ayuden a retrasar el envejecimiento.

-¿Estamos cerca de ese momento, del desarrollo de un fármaco que permita detener el envejecimiento?

Estamos bastante cerca de retrasar el envejecimiento, que consiste en llegar a edades avanzadas en buenas condiciones. Pero alargar la vida, hasta los 150 años, por ejemplo, no lo veo cerca.