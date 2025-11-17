Convocada una huelga de médicos en Catalunya para los días 9 y 10 de diciembre y 14 y 15 de enero

El sindicato Metges de Catalunya (MC) ha vuelto a convocar una huelga para todos los médicos de la sanidad pública (Institut Català de la Salut) y concertada (Servei Català de la Salut). La movilización será los días 9 y 10 de diciembre y 14 y 15 de enero de 2026. El pasado 3 de octubre, MC ya convocó una huelga de 24 horas en el territorio para protestar por el Estatuto Marco (los facultativos reclaman un convenio específico para su gremio) y por las guardias sin cotizar. Unos 2.000 médicos se concentraron entonces ante la sede de la Conselleria de Salut en Barcelona.

A través de un comunicado, el sindicato ha advertido a Salut que esta vez las protestas tendrán "continuidad" mientras la Administración "no atienda" a la principal reivindicación de los médicos: la regulación de un espacio propio de negociación para los facultativos donde se pacten de manera vinculante los aspectos asistenciales, organizativos y laborales que afectan específicamente a la profesión médica.

"Sobrecarga asistencial"

Para el sindicato, "es urgente aportar soluciones reales a la sobrecarga asistencial, las plantillas insuficientes o el agotamiento profesional". La organización también reclama que la jornada médica de trabajo –tanto la ordinaria como las guardias de 24 horas– sea más "humana" y permita "conciliar y tener espacio para la vida personal". El sindicato considera que ahora es el momento de establecer las bases del sistema público de salud de la Catalunya de los 10 millones. "Mantener un servicio asistencial sostenido por el sobreesfuerzo y la explotación de los profesionales no tiene más recorrido", afirma en su comunicado.

Las cuatro jornadas de huelga convocadas por MC también tendrán una réplica a nivel estatal a través de la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), una plataforma integrada por 16 organizaciones que actúan de manera coordinada ante el proyecto de renovación del Estatuto Marco, promovido por el Ministerio de Sanidad y rechazado por los facultativos, que se sienten "infrarrepresentados" en la negociación y "desatendidos" en sus demandas.