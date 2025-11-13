Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fondos Feder

Óscar López asegura que la IA es una "inmensa oportunidad" para la sostenibilidad del sistema sanitario

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante la inauguración del nuevo edificio de consultas externas del Hospital Arnau de Vilanova, a 13 de noviembre de 2025, en Lleida, Catalunya (España).

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante la inauguración del nuevo edificio de consultas externas del Hospital Arnau de Vilanova, a 13 de noviembre de 2025, en Lleida, Catalunya (España). El nuevo edificio de consultas externas, que se ha estado construyendo durante el último año y medio aproximadamente, abrió las primeras consultas el pasado mes de julio con la unidad de trauma, raquis y pediatría. Ahora el centro está totalmente operativo con 108 consultas. 13 NOVIEMBRE 2025 Lorena Sopêna / Europa Press 13/11/2025. ÓSCAR LÓPEZ;Lorena Sopêna;category_code_new / Lorena Sopêna / Europa Press

Europa Press

Lleida
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado este jueves la "inmensa oportunidad" que supone la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital para la sostenibilidad del sistema sanitario, en el acto de presentación de la firma del convenio entre el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya para el desarrollo de servicios digitales inteligentes en el ámbito de la salud, junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Salut, Olga Pané.

El convenio forma parte del programa Feder 2021-2027, que incluye 223 millones de euros extras para el Sistema Nacional de Salud y las Comunidades Autónomas, de los cuales más de 27 corresponden a Catalunya, que ejecutará durante cuatro años Red.es y se traducirá en mejoras en IA y telecuidados, entre otros.

López ha dicho que una oncóloga o enfermero del HUAV no distinguen por renta ni por color de piel, pero sí entre "qué gobiernos se comprometen con mejorar sus infraestructuras y recursos y los que recortan partidas y personal".

El ministro ha tendido la mano a las comunidades autónomas para que firmen sus respectivos convenios y ha dicho que invertir en sanidad pública es "sacarle brillo a la joya de la corona", en un contexto en el que la sanidad pública se ha visto sometido a ciertas noticias que generan preocupación, en sus palabras.

Inteligencia artificial en sanidad

Illa ha asegurado que colaborando es como se defienden los intereses de Catalunya: "Cuando se tiene que ser exigente eres exigente, pero siempre desde la perspectiva de la colaboración". El presidente de la Generalitat ha afirmado también que no se puede mantener la excelencia en el ámbito sanitario sin apostar "de forma decidida y descomplejada" por la inteligencia artificial.

Ha apuntado que algunos países están usando la IA para vigilar las personas o aumentar su capacidad ofensiva y hacer la guerra, ante lo que ha destacado que en Catalunya se use "para cuidar de las personas", y ha apuntado que su uso debe regularse en el marco europeo. Asimismo, ha llamado a ser "pioneros", valientes y ambiciosos y a reformar sin miedo, así como a integrar el ámbito social y el sanitario y, en esa línea, a acudir a los domicilios.

Reto de la longevidad

Por su parte, Pané ha asegurado que la alianza con el Ministerio, con las tecnologías y con los profesionales "es lo que hará que el sistema aguante". Ha remarcado que el sistema sanitario tiene "un reto muy importante" que es la longevidad, y que no es sostenible hacer las cosas de la misma forma que hace 40 años, ante lo que ha señalado que la IA puede ayudar.

La IA ya se usa para la transcripción, estandarización e incorporación a la historia clínica de las visitas en los Centros de Salud Integral de Referencia (Csir) en Catalunya, y la consellera ha señalado también su potencial en el diagnóstico por la imagen, ya que son "extraordinariamente efectivas".

López, illa y Pané han inaugurado también el nuevo edificio de Consultas Externas del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que ha permitido ampliar la capacidad del centro hasta un 30%. Illa ha apuntado que los ciudadanos de la Franja de Aragón son bienvenidos al hospital.

