Los epidemiólogos, preocupados: solo el 32% de españoles participan en los cribados de cáncer de colon

Los programas de detección precoz del cáncer de mama, colorrectal y de cérvix tienen un "impacto demostrado" en la reducción de la mortalidad y en la mejora de la calidad de vida. Esta es la idea principal del comunicado que ha lanzado el Grupo de Trabajo de Cribado de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), ante los recientes fallos en el crinado de cáncer de mama en Andalucía. La sociedad científica muestra su preocupación por las bajas tasas de participación en el cribado de cáncer colorrectal. Aunque implementado en todas las comunidades autónomas, se estima que esa tasa está en torno al 32%.

En el caso de los cánceres colorrectal y de cérvix, los cribados permiten detectar y extirpar las lesiones precursoras, lo que contribuye a reducir la incidencia de nuevos casos. La SEE señala que en estos tres tipos de cáncer se aplican programas de detección precoz "por varias razones": presentan altas tasas de incidencia y mortalidad, su historia natural es conocida, existen pruebas de cribado válidas y aceptadas por la población, y el diagnóstico precoz disminuye la mortalidad.

Cribados poblacionales

Los cribados poblacionales, organizados y financiados por la administración sanitaria son, según la SEE, los más eficaces para alcanzar resultados en salud pública. En cambio, los cribados oportunistas, que se ofrecen de forma no sistemática, "fomentan la inequidad, pues dependen del acceso particular que las personas hagan de los servicios de salud".

La cobertura y la participación son clave para garantizar el impacto de los cribados, señala la sociedad. Las guías europeas recomiendan una cobertura superior al 95% y una participación del 70% en el caso del cáncer de mama -la prueba es la mamografía cada dos años y la población diana son mujeres de edades comprendidas entre 50 y 69 años con ampliación de la edad a 74 años ya en algunas regiones- y del 65% en el colorrectal. En España el cribado de cáncer de mama abarca a toda la población diana y presenta una tasa de participación general del 74%.

Test de sangre

En cambio, la participación en el cribado de cáncer colorrectal, aunque implementado en todas las comunidades autónomas, se estima en torno al 32%. La prueba es el test de sangre oculta en heces cada dos años y la población diana son hombres y mujeres de edades comprendidas entre 50 y 69 años (con ampliación de la edad a 74 años ya en algunas comunidades y previsto en otras).

Por su parte, el cribado de cérvix pasó de ser oportunista a poblacional en 2019 y está en proceso de implementación en todo el territorio. Por eso, los epidemiólogos consideran que hay margen de mejora, máxime cuando la situación sucedida en Andalucía podría dificultar más la participación y acceso.