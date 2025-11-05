Detectado un caso de tuberculosis entre los trabajadores de las obras del Camp Nou

La Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha confirmado un caso de tuberculosis en un trabajador de las obras de remodelación del Camp Nou, según ha avanzado 'El País' y han confirmado fuentes de la ASPB a EL PERIÓDICO. En el último año, se han notificado en Barcelona unos 349 casos de tuberculosis, de los cuales 240 eran residentes.

Las mismas fuentes afirman que, por ahora, no se trata de un brote, ya que solo hay un caso confirmado. A raíz de este caso, se ha activado el estudio de sus contactos para descartar más infecciones.

Según un comunicado de la ASPB, la detección de este caso de "tuberculosis pulmonar" se detectó el pasado 24 de octubre y esta persona inició "inmediatamente" el tratamiento. Además, los servicios de epidemiología del organismo hicieron el estudio de contactos e identificó a 23 personas consideradas "potencialmente expuestas".

"La persona con diagnóstico de tuberculosis trabaja en una de las empresas de construcción que intervienen en las obras del Camp Nou y parte de los contactos estudiados trabajan ahí también. Actualmente el estudio está aún en curso. De momento no se ha confirmado ningún caso más, por tanto, no se ha declarado un brote relacionado con este caso", recoge el comunicado de la ASPB.

De declaración obligatoria

La tuberculosis es una enfermedad de declaración obligatoria, lo que significa que si los profesionales de la medicina detectan sintomatología compatible con la enfermedad, deben notificarlo a los servicios de vigilancia y respuesta a emergencias de salud pública del territorio (SVRESP). En el caso de Barcelona, debe notificarse al servicio de epidemiología de la ASPB, y se activa el protocolo de vigilancia y control.

A cada caso notificado se le realiza una encuesta epidemiológica, que es llevada a cabo por el personal de enfermería de Salut Pública con la colaboración del centro donde se realiza el seguimiento clínico del paciente. En la encuesta se recogen las variables sociodemográficas, clínicas y de seguimiento necesarias para el correcto control de la enfermedad. También se registran y estudian los contactos y se comprueba si el paciente cumple con el tratamiento.