Zayna Khayat, futurista de la salud: "El 90% del dinero de la salud está invertido en predecir los síntomas de los pacientes"

El futuro de la medicina será "preventivo" y "predictivo". Los sistemas de salud caminan hacia una medicina más "personalizada, configurable, inteligente y hecha a medida" del paciente. "El 90% del dinero en el sistema está ahora mismo invertido en esto. Nuestros sistemas predecirán los síntomas de los pacientes", ha asegurado este martes Zayna Khayat, futurista de la salud de la Universidad de Toronto. Khayat ha dado una charla, 'The future of health', en el marco del Barcelona Deep Tech Summit, que se celebra estos días en la Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

Hay dos realidades que se mezclan en el sistema de salud. Por un lado, "la atención sanitaria es, en un 85%, un trabajo humano", ha explicado Khayat. Por otro, cada vez hay más personas "mayores, enfermas y con obesidad". "Esto crea una "demanda exponencial". Esto es lo que ha forzado el cambio del paradigma, que si antes estaba centrado en el sistema, ahora pasa a estar centrado en la persona.

Khayat ha hecho un repaso de la evolución de las "estructuras tecnológicas" en la medicina. "Los antibióticos, la anestesia... Marcaron la diferencia en nuestros sistemas de salud", ha dicho esta especialista. También lo hizo la secuenciación del genoma. Pero actualmente esta diferencia la están haciendo la "digitalización" y la "inteligencia artificial". ¿Cuáles son, más en concreto, estas nuevas infraestructuras tecnológicas del sistema sanitario? Khayat ha señalado unas cuantas: los análisis predictivos, los sistemas de reconocimiento de voz, las impresoras 3D, la robótica, la neurotecnología, la nanología o las terapias celulares.

Así, ha asegurado que el futuro de la salud, basado en la persona, será "más preventivo, proactivo y predictivo", pero también estará "más hecho a medida" (y será "más preciso, inteligente y configurable"). Además, permitirá cuidar del usuario "desde cualquier parte", ya que estará "descentralizado" gracias a la digitalización. Junto los profesionales, la IA jugará también su papel.

La ciencia de datos

"En los próximos 15 o 20 años, la ciencia de datos —una disciplina relativamente nueva— hará más por la medicina que todas las ciencias biológicas juntas". Es una frase del empresario Vinod Khosla que Zayna Khayat ha hecho suya este martes desde Barcelona. También ha incorporado en su charla el concepto de "mediverso", el "metaverso médico", en el que serán posible las "terapias inmersivas". Estas últimas son tratamientos médicos o psicológicos que utilizan tecnologías inmersivas —como la realidad virtual, la realidad aumentada o los entornos digitales interactivos— para mejorar la salud física o mental de los pacientes.

Por ejemplo, en rehabilitación física, la realidad virtual puede ayudar a los pacientes a recuperar movilidad jugando o realizando ejercicios dentro de un entorno simulado. En la salud salud mental, se usan terapias inmersivas para tratar fobias, ansiedad, dolor crónico o estrés postraumático, exponiendo al paciente de forma controlada a los estímulos que le generan miedo o malestar. Y en el manejo del dolor, se ha visto que la inmersión en entornos virtuales relajantes reduce la percepción del dolor durante tratamientos médicos.

Aunque esta idea es más controvertida, Khayat ha puesto como ejemplo el hospital que abrió este año China (Agent Hospital), el primero sin médicos ni humanos y en el que todo está controlado por la IA. Según ella, la IA puede tratar 10.000 pacientes en unos pocos días, algo que a los médicos humanos les llevaría al menos dos años.

Por último, Khayat también ha señalado que cada vez más los dispositivos electrónicos saben más de la salud de las personas. "Los dispositivos de consumo en nuestros hogares sabrán más sobre nosotros que la clínica", ha dicho. Según ella, mientras que los "cambios" en otros momentos de la humanidad duraban generaciones, ahora son "exponenciales".