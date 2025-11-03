La ministra García recuerda desde Barcelona que todas las comunidades están obligadas a compartir los datos de sus cribados

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado este lunes desde Barcelona que todas las comunidades están "obligadas por ley" a dar la información relativa a los cribados del cáncer de mama, en alusión a los fallos que han registrado los de Andalucía.

"Las comunidades del PP se han negado a darnos esta información. Pero echaremos mano de todos los mecanismos para obligar que nos los den porque la ley determina que los datos no son de las comunidades, sino de la ciudadanía. Es necesario para que las mujeres vuelvan a confiar en unos cribados que han funcionado. Catalunya dará esos datos", ha afirmado la ministra desde el centro de salud integral de referencia (CSIR) Maragall, el cual ha visitado para conocer de primera mano los proyectos de inteligencia artificial, para transcribir la conversación entre médico y paciente dentro de la consulta. Este proyecto pionero, impulsado por Cairos (el comité de reforma de la sanidad catalana), se usa ya en centros como este.

"Hoy ha ministra ha venido aquí interesada en conocer proyectos de investigación y herramientas de IA. Esta última es una de las experiencias que hemos puesto en marcha en la atención primaria. Estamos optimistas por los primeros resultados que estamos teniendo", ha dicho por su parte la consellera de Salut, Olga Pané, quien no obstante ha mantenido un perfil bajo en la atención a medios que ambas autoridades han ofrecido tras la visita al CSIR Maragall.

La ley ELA y los técnicos sanitarios

Así, la ministra García ha sacado pecho del real decreto de la ley de la ELA, que próximamente estará aprobado. Sobre las huelgas de técnicos sanitarios que están teniendo lugar estos días en todo el país, ha asegurado que el Ministerio de ha reunido con ellos varias veces. "Su papel se tiene que consolidar y creemos que sus reivindicaciones son justas", ha dicho García.

Los periodistas le han preguntado por la dimisión, este lunes, de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana. "Mazón le ha puesto cara y voz a la indignidad política en connivencia con Feijoo y Vox. Ha sido incapaz de pedir perdon: ha vuelto a ser una humillación a las víctimas de la dana. No ha entendido nada de por qué tiene que dimitir", ha criticado García. "El PP siempre se ha victimizado y echado balones fuera en crisis como la de ahora por la dana. Hoy es un día triste para la política pero el señor Feijóo está detrás de esta comparecencia y Abascal también", ha añadido.

Según la ministra de Sanidad, Mazón usa "el mismo guion que la señora Ayuso: victimizarse y culpar a las víctimas". "Es el mismo modus operandi de Ayuso en las residencias de mayores, donde murieron más de 1.700 ancianos. Y es la misma indignidad de Bonilla en los cribados de Andalucía", ha zanjado.