Alerta de los neurólogos sobre los centros de cirugía plástica que prometen acabar con la migraña: "No se recomienda a ningún paciente"

Preocupación de los neurólogos ante "el aumento exponencial en España de centros de cirugía plástica" que ofrecen técnicas quirúrgicas para acabar con la migraña, tanto en la medicina pública como en la medicina privada. Inquietud que traslada este lunes la Sociedad Española de Neurología (SEN) que aconseja a cualquier paciente al que se le proponga una técnica similar que consulte antes con su especialista. "Porque no se recomienda a ningún paciente con migraña que se someta a una cirugía por esta enfermedad", zanjan.

La SEN "lamenta", que 10 años después del primer comunicado que envió informando de que no hay evidencias científicas que sustenten que la cirugía pueda tener un papel terapéutico para esta enfermedad, deba realizar uno nuevo, y en el mismo sentido. Reitera, además, que ninguna institución científica en el mundo respalda ninguna de las técnicas quirúrgicas que se proponen y que, en esta última década, desde esa primera alerta que lanzaron, no se ha publicado ningún nuevo estudio que respalde a estas cirugías con "evidencias científicas robustas".

Fase animal

El Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN (GEC-SEN) explica que los estudios publicados a este respecto "no solo presentan carencias metodológicas importantes, sino que a día de hoy, no existe ninguna argumentación con plausibilidad biológica que respalde que la cirugía en la migraña pueda tener un papel terapéutico".

Además, la SEN "se sorprende de que se esté publicitando una cirugía en humanos que no ha pasado por la fase animal de experimentación. Este tipo de intervenciones deben ser sometidas al mismo rigor de análisis científico que los medicamentos y otras terapias".

Rechazo de Europa

La cirugía en la migraña fue sometida a debate en un simposium específico en 2023, durante el 17º congreso de la Federación Europea de Cefaleas (EHF) en Barcelona, al que se invitó a los profesionales que abogan por estas cirugías. "Tras el debate, y una vez más, los neurólogos europeos rechazaron estas técnicas por falta de evidencia científica", insisten. También por falta de evidencia, las actuales guías internacionales de tratamiento de la migraña "ni siquiera mencionan estas técnicas", enfatizan los especialistas.

Es ahí donde se aconseja a cualquier paciente al que se le proponga una técnica quirúrgica para su migraña que consulte antes con su neurólogo. "Porque no se recomienda a ningún paciente con migraña que se someta a una cirugía por esta enfermedad", excepto en el contexto de una investigación autorizada por un Comité Ético de Investigación (CEIM) acreditado por el Departamento de Salud de su comunidad autónoma, indica el comunicado de los neurólogos.

Desesperación de los pacientes

Por otra parte, la SEN recomienda "a cualquier cirujano plástico interesado en estos procedimientos que diseñe un proyecto de investigación y lo presente al CEIM de su hospital. Solo en el seno de una investigación biomédica aprobada por un CEIM, se puede realizar este tipo de cirugías bajo consentimiento de los pacientes e informando detalladamente y por escrito de que va a participar en una investigación de cirugía experimental", añaden.

La sociedad científica se dirige no solo pacientes y médicos, sino también "a los directivos de los centros españoles, tanto públicos como privados, que consienten que cirugías sin evidencias científicas sean realizadas como prestaciones asistenciales convencionales. Creemos que, además, es incluso cuestionable jurídicamente".

Finalmente, la sociedad científica lanza "un mensaje de solidaridad" a todas las personas con migraña y les expresa su "comprensión en su desesperación, y sobre todo, en los casos más graves. A día de hoy la migraña no tiene cura, pero hay muchas novedades terapéuticas con base científica y están más por venir", concluye.